CAMION

Spazi per le verifiche doganali della Polizia sui camion in ingresso e uscita e garantire sicurezza per autotrasporto e logistica

Sono operative le nuove aree di controllo dogana per i mezzi pesanti a Gorizia, in corrispondenza dell’uscita autostradale A34 e del collegamento con la superstrada slovena H4.

L’intervento, per la realizzazione delle nuove aree di controllo dogana per i mezzi pesanti di Autostrade Alto Adriatico in collaborazione con Sdag e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, rafforza la sicurezza e migliora l’efficienza dei controlli alla frontiera, soprattutto per l’autotrasporto internazionale.

Autostrada A34 verso la H4 in Slovenia

Il tratto dell’autostrada A34 che collega Gorizia alla H4 in Slovenia rappresenta l’ultimo miglio strategico per i flussi di traffico merci.

Nonostante non rientri direttamente nelle competenze della concessionaria, Autostrade Alto Adriatico ha deciso di investire nel potenziamento delle aree di controllo dogana per i mezzi pesanti, di questa tratta, fondamentale per i camionisti e per i servizi logistici transfrontalieri.

Dopo il rifacimento dell’asfalto in occasione di GO!2025, l’intervento si è concentrato sulla realizzazione di nuove aree di controllo della dogana al servizio delle Forze di Polizia. La Polizia ha reintrodotto i controlli regolari dopo la sospensione di Schengen.

Aree di controllo dogana per i mezzi pesanti e i camionisti

Le nuove strutture dedicate ai controlli dogana dei mezzi pesanti comprendono:

la ri-asfaltatura di 200 metri di rampa in uscita dalla rotatoria di Sant’Andrea verso l’area di servizio Slovenia;

di rampa in uscita dalla rotatoria di Sant’Andrea verso l’area di servizio Slovenia; una piazzola di sosta protetta da barriere , destinata ai controlli immediati della Polizia su camion e tir in uscita;

, destinata ai controlli immediati della Polizia su camion e tir in uscita; un piazzale adiacente ripavimentato , pensato per verifiche approfondite su mezzi pesanti e trasporti eccezionali;

, pensato per verifiche approfondite su mezzi pesanti e trasporti eccezionali; una bretella stradale con new jersey, che consente alle pattuglie impegnate nei controlli doganali di rientrare rapidamente nell’area Sdag senza dover oltrepassare il confine.

Queste aree di controllo dogana aumentano la sicurezza e la funzionalità per gli operatori di Polizia e per i camionisti che ogni giorno attraversano il confine autostradale di Gorizia.

Controllo doganale e sicurezza per l’autotrasporto

Il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, ha ribadito l’impegno della concessionaria a fianco delle forze di Polizia e degli operatori economici della Regione. Allo stesso modo, l’amministratore unico di Sdag, Giuliano Grendene, ha sottolineato come la collaborazione abbia portato a realizzare spazi adeguati per i controlli della dogana sui mezzi pesanti, sia in ingresso che in uscita dallo Stato.

Il parcheggio P2 è stato parzialmente riqualificato per diventare un’area riservata ai controlli doganali, con possibilità di ospitare attrezzature di supporto come container e gruppi elettrogeni, senza perdere la sua funzione principale di area di sosta.

Gorizia snodo strategico per autotrasporto e dogana

Le nuove aree di controllo dogana garantiscono più sicurezza, riduzione dei rischi e maggiore fluidità dei transiti per l’autotrasporto internazionale.

I camionisti che percorrono l’autostrada A34 e la H4 slovena troveranno spazi organizzati, mentre le forze di Polizia avranno postazioni sicure e attrezzate per i controlli.

