CAMION

Centro Integrato di Trasporto con 677 posti per camion lungo 17 km dell’autostrada AP-8

Un’importante novità per il settore dell’autotrasporto internazionale: una nuova area di sosta e parcheggio per autisti e mezzi pesanti sarà realizzata lungo l’autostrada AP-8, ad Astigarraga, in Spagna a pochi chilometri dalla frontiera con la Francia.

La nuova area di sosta e parcheggio per autisti e mezzi pesanti, denominata Astigarraga Norte, è pensata per rispondere alle esigenze crescenti dell’autotrasporto europeo e degli autisti di mezzi pesanti in termini di sicurezza, comfort e funzionalità.

Nuova area di sosta e parcheggio per autisti e mezzi pesanti: un nodo strategico per l’autotrasporto

Situata in un punto nevralgico per l’autotrasporto, lungo il corridoio atlantico della rete TEN-T, la nuova area di sosta e parcheggio per autisti e mezzi pesanti è parte integrante di un progetto di potenziamento dei servizi il trasporto su gomma tra Spagna e Francia.

L’ente gestore Bidegi SA ha previsto un investimento di 18,6 milioni di euro per la realizzazione della nuova area, con un tempo stimato di 30 mesi. Il parcheggio sarà costruito sul lato sud dell’autostrada AP-8 e sarà internamente collegato alla piattaforma esistente CIT Astigarraga-Oiartzun in direzione nord.

Servizi della nuova area di sosta per l’autotrasporto

La nuova area di sosta e parcheggio per autisti e mezzi pesanti di Astigarraga Norte occuperà una superficie di 34.600 m² e offrirà:

110 posti per autoarticolati fino a 10,5 metri

fino a 10,5 metri 33 stalli per camion superiori a 20,5 metri

9 stalli per mezzi fino a 17,5 metri

2 blocchi sanitari attrezzati con docce e servizi igienici

Un sottopasso veicolare e pedonale (14 m di larghezza, 5,5 m di altezza) per collegare in sicurezza entrambe le direzioni dell’autostrada

Tutti gli autisti potranno inoltre accedere ai servizi già operativi nel centro CIT: ristorante, supermercato, docce, tunnel per il lavaggio dei camion e aree di ristoro. Questo rende l’area uno dei poli più completi e funzionali a servizio dell’autotrasporto transfrontaliero.

Area di sosta: sicurezza Gold Standard UE per l’autotrasporto

La nuova area di sosta e parcheggio per autisti e mezzi pesanti sarà conforme ai più alti standard europei. In particolare, soddisferà i requisiti Gold Standard UE, comprendenti:

Recinzioni anti-scavalcamento

Videosorveglianza continua (H24)

Sistemi automatici di riconoscimento targhe in ingresso e uscita

Questi strumenti sono fondamentali per garantire la sicurezza del carico e la tutela degli autisti, contribuendo a migliorare la qualità delle soste lungo le rotte dell’autotrasporto internazionale.

Secondo Alfredo Etxeberria, direttore generale di Bidegi, ogni giorno, l’autotrasporto movimenta merci per miliardi di euro sulle strade della rete transeuropea. Aree sicure e attrezzate sono essenziali per rendere più efficienti e umane le condizioni di lavoro.

Tre aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti tra Francia e Spagna

Con la nuova apertura di Astigarraga Norte, il sistema integrato CIT offrirà lungo un tratto di 17 km dell’AP-8, al confine franco-spagnolo, 677 stalli complessivi dedicati all’autotrasporto. Oltre ai 152 nuovi posti, si contano i 184 già disponibili a Oiartzun e gli altri presenti ad Astigarraga Sud.

Tutti i parcheggi saranno gestiti dal medesimo operatore e offriranno sosta breve con prima ora gratuita, una soluzione pratica per ottimizzare i tempi di guida, pausa e ripartenza dei mezzi dell’autotrasporto pesante.

Continua a leggere: Autisti mezzi pesanti, lavoro usurante: ecco dove firmare per il riconoscimento