CAMION

Il Belgio ha deciso di innovare il settore dell’autotrasporto e della logistica, con il lancio della piattaforma digitale per le norme doganali Ue chiamata Inbound Release Platform (IRP).

Questa piattaforma digitale, attiva dal 1° aprile 2025, è stata creata per aiutare le imprese di autotrasporto e logistica a conformarsi alle nuove normative doganali dell’Unione Europea.

La piattaforma IRP facilita la gestione delle merci in entrata in Belgio, migliorando l’efficienza e la sicurezza del flusso delle merci.

Norme doganali UE per autotrasporto e logistica

Le nuove normative doganali dell’UE, che richiedono la tracciabilità digitale delle merci in ingresso, pongono sfide significative per il settore dell’autotrasporto e della logistica.

L’introduzione della PN/TS ha imposto l’obbligo di registrare e tracciare digitalmente ogni spedizione.

Per rispondere a queste esigenze, la nuova piattaforma digitale per le norme doganali Ue è sviluppata come uno strumento fondamentale per l’adeguamento delle operazioni di autotrasporto e logistica alle nuove normative.

Dogana: nuova gestione per autotrasporto e logistica

La piattaforma digitale IRP per le norme doganali Ue semplifica i processi doganali per l’autotrasporto e la logistica, migliorando la gestione delle merci in entrata. Tra le sue principali funzionalità troviamo:

Tracciabilità in tempo reale delle merci, che consente agli operatori di autotrasporto di monitorare costantemente lo stato delle spedizioni.

delle merci, che consente agli operatori di di monitorare costantemente lo stato delle spedizioni. Automazione delle dichiarazioni doganali , che riduce il rischio di errori e velocizza i tempi di attesa per le operazioni logistiche.

, che riduce il rischio di errori e velocizza i tempi di attesa per le operazioni logistiche. Ottimizzazione delle operazioni terminalistiche, che aiuta gli operatori dei terminal a gestire in modo più efficace il flusso delle merci.

Benefici per l’autotrasporto e la logistica

Per le aziende di autotrasporto e logistica, la piattaforma digitale per le norme doganali Ue rappresenta un vantaggio significativo. Essa consente uno scambio sicuro di dati tra spedizionieri, operatori di terminal e autorità doganali, riducendo i tempi di gestione e aumentando la trasparenza lungo tutta la catena logistica. Gli spedizionieri possono condividere automaticamente le liste di carico, e gli operatori di terminal possono ottimizzare la gestione delle merci, riducendo il rischio di ritardi e migliorando l’efficienza operativa.

Implementazione

La piattaforma digitale IRP per le norme doganali Ue viene implementata gradualmente per consentire alle aziende di autotrasporto e logistica di adattarsi senza interruzioni. I primi utenti, tra cui grandi operatori del settore come MSC Belgio, Grimaldi Belgio e Antwerp Euroterminal, stanno già beneficiando delle nuove funzionalità. L’implementazione graduale assicura che le operazioni logistiche possano evolversi senza difficoltà, dando alle aziende il tempo necessario per adattarsi ai nuovi sistemi.

Obbligo di utilizzo piattaforma digitale

Le aziende che operano nel settore dell’autotrasporto e della logistica hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per aderire alla piattaforma digitale IRP per le norme doganali Ue e garantire la conformità alle nuove norme doganali dell’UE. Il portale di registrazione è già disponibile per consentire alle imprese di ottenere supporto e iniziare a implementare il sistema in modo efficiente.

