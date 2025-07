CAMION

Il Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, ha chiarito con una nuova circolare alcuni aspetti fondamentali per multe ZTL e sosta a pagamento, della legge 177/2024 che interessa direttamente il settore dell’autotrasporto.

In particolare, si introduce un meccanismo di maggiorazione delle multe per chi non corrisponde le tariffe dovute per il transito in Zone a Traffico Limitato (ZTL) o la sosta a pagamento. Una novità che tocca da vicino camionisti e imprese di autotrasporto con mezzi pesanti che operano nei centri urbani.

ZTL e sosta non pagate: le multe aumentano automaticamente

Con l’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 7 del Codice della Strada, le tariffe non corrisposte per l’accesso alle ZTL o la sosta vengono recuperate direttamente all’interno della sanzione amministrativa.

Ciò significa che, in caso di controllo, l’importo della multa sarà automaticamente maggiorato della tariffa dovuta.

Il principio è stato ribadito nella circolare 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. Diramata lo scorso dicembre, e ulteriormente chiarito in questi giorni con una nuova nota esplicativa rivolta alle forze dell’ordine.

Esempi concreti:

Se un camionista o l’impresa di autotrasporto accede a una ZTL senza pagare i 5 euro previsti, la sanzione di base di 83 euro sale a 88 euro.

o l’impresa di autotrasporto accede a una senza pagare i 5 euro previsti, la sanzione di base di 83 euro sale a 88 euro. Se lo stesso pagamento avviene in forma ridotta entro 5 giorni, si applicherà lo sconto del 30% sull’importo della multa, ma la tariffa dovuta resta piena , per cui si pagheranno 63,10 euro (58,10 + 5 euro).

sull’importo della multa, ma , per cui si pagheranno 63,10 euro (58,10 + 5 euro). Dopo 60 giorni, le multe raddoppiano e raggiungono i 171 euro (166 + 5 euro).

Mezzi pesanti e sosta: tariffa giornaliera

Il chiarimento riguarda anche i casi in cui è accertata la mancata corresponsione della tariffa di sosta giornaliera. Se, ad esempio, in una determinata area il costo orario è di 2 euro per 12 ore (dalle 8 alle 20), il camionista o l’impresa di autotrasporto, che non paga la sosta si troverà una maggiorazione di 24 euro sulla multa. Se è prevista una tariffa agevolata giornaliera (es. 12 euro per l’intera giornata), sarà questa l’importo applicato.

Questo punto è importante per le imprese di autotrasporto con mezzi di categoria N1, N2 o N3. Sono infatti spesso costrette a soste prolungate per operazioni logistiche, carico/scarico o per obblighi di riposo secondo la normativa sui tempi di guida.

Verbali più trasparenti per evitare abusi

Un altro elemento chiave per i camionisti e imprese di autotrasporto è la trasparenza: la circolare impone che nel verbale siano chiaramente indicati sia l’importo della sanzione sia quello della tariffa non corrisposta, evitando arbitrarietà o applicazioni disomogenee tra le diverse forze di polizia locali.

Autotrasporto e multe: cosa devono sapere le imprese

Le imprese di trasporto merci su strada dovranno quindi aggiornare i propri comportamenti operativi. Soprattutto quando operano in aree urbane soggette a ZTL o sosta regolamentata. Ignorare il pagamento di pochi euro può oggi comportare multe sensibilmente più elevate, con effetti diretti sui bilanci aziendali e sulla reputazione.

È fondamentale che i responsabili della gestione flotte:

Verifichino le ZTL attive nei Comuni di transito,

Prevedano il pagamento anticipato delle tariffe dove richiesto,

Formino gli autisti sull’applicazione delle nuove regole.

