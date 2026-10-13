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Oltre 25mila euro di sanzioni, una patente di guida ritirata e sette carte di circolazione ritirate. È il bilancio dei controlli sull’autotrasporto professionale effettuati dalla Polizia Stradale nell’area portuale di Bari. Sotto la lente degli agenti sono finiti nove mezzi, tra veicoli commerciali e mezzi destinati al trasporto di persone.

A rendere noto l’esito dell’operazione è stata la Questura di Bari con un comunicato pubblicato il 12 ottobre 2026. Tutti gli autisti controllati erano di nazionalità albanese. Le contestazioni, precisa la Polizia di Stato, riguardano l’assenza della documentazione idonea al trasporto di cose.

Nove mezzi controllati e otto documenti ritirati

Il controllo è stato condotto dalla Sezione Polizia Stradale di Bari. Nell’ambito di un programma di verifiche mirate al rispetto delle regole dell’autotrasporto. Gli agenti hanno esaminato la posizione dei mezzi e dei conducenti. Sono emerse irregolarità che hanno portato a sanzioni amministrative complessive superiori a 25mila euro.

Il dato non riguarda soltanto l’importo delle multe. A conclusione degli accertamenti sono state infatti ritirate una patente e sette carte di circolazione, tutte rilasciate all’estero. La Questura non ha indicato il dettaglio delle singole violazioni né la ripartizione delle sanzioni tra i conducenti.

Trasporto merci, perché i controlli partono dai documenti

L’operazione si inserisce nel protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e il MIT. L’obiettivo è contrastare gli illeciti nel settore professionale, anche attraverso servizi dedicati nei punti di passaggio dei veicoli.

Per le imprese che effettuano trasporti internazionali, quanto accaduto a Bari richiama l’attenzione su una verifica essenziale: i documenti che accompagnano il servizio devono essere adeguati all’attività svolta. Non basta avere un mezzo regolarmente immatricolato per poter effettuare qualsiasi trasporto.

In un’area come quella portuale, dove si incontrano flussi di merci e passeggeri, i controlli possono riguardare tipologie diverse di veicoli. E le conseguenze delle irregolarità documentali, come dimostra questo intervento, possono essere pesanti.

Per chi opera sulle rotte internazionali, il caso è un richiamo a controllare tutti i documenti previsti prima della partenza, non soltanto all’imbarco o allo sbarco. Le verifiche amministrative fanno parte del viaggio quanto quelle sul mezzo e sul conducente.

La Polizia Stradale sottolinea infine che il servizio non costituisce un episodio isolato, ma rientra nell’attività di vigilanza svolta con continuità nella provincia di Bari.

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