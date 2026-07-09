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Gli autisti professionisti non dovranno più essere considerati automaticamente responsabili anche del carico e dello scarico della merce. È questa la linea seguita da diversi Paesi europei, che stanno intervenendo per distinguere il trasporto vero e proprio dalle attività di magazzino.

La Romania ha deciso di muoversi in questa direzione con una nuova legge che introduce multe per mittenti, destinatari e intermediari che costringono gli autisti a caricare o scaricare la merce. L’obiettivo è separare in modo più netto il servizio di trasporto dalla movimentazione fisica dei beni.

Cosa prevede la nuova legge sul carico e scarico autisti

In Romania il cambio di passo è arrivato con la legge n. 100/2026 approvata a giugno. E’ in vigore dal 24 luglio 2026.

La norma si applica ai mezzi pesanti sopra le 12,5 tonnellate e mette un limite preciso: chi spedisce, riceve o organizza il trasporto non può scaricare sugli autisti il lavoro di carico e scarico.

Il divieto non riguarda solo un ordine esplicito. Può comprendere anche pressioni indirette, come il rifiuto di firmare i documenti di trasporto, la minaccia di penali o l’accettazione della merce subordinata allo scarico da parte del conducente.

Quando gli autisti possono caricare o scaricare

La norma ammette alcune eccezioni. Il personale delle imprese di trasporto può occuparsi dello scarico solo quando il trasporto è specialistico, quando il tipo di mezzo lo richiede o quando la mansione è indicata in modo chiaro nel contratto di lavoro.

Per gli autisti autonomi il principio è diverso: possono scegliere di caricare o scaricare, ma serve il consenso scritto e devono essere rispettate le regole sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Contratti nulli e multa fino a 20.000 lei

La legge interviene anche sui contratti. Le clausole che impongono agli autisti carico e scarico, fuori dai casi consentiti, sono considerate nulle.

Le sanzioni per mittenti, destinatari e intermediari vanno da 5.000 a 20.000 lei. Anche le aziende di trasporto rischiano una multa da 10.000 a 20.000 lei se inseriscono obblighi contrari alla legge nei contratti.

Confronto in Europa con Portogallo e Spagna

La Romania segue una strada già aperta da altri Paesi. In Portogallo regole simili sono in vigore dal 2021, con responsabilità in genere a carico di mittenti e destinatari. In Spagna, dal 2022, il divieto riguarda di norma i veicoli oltre 7,5 tonnellate, con sanzioni che possono aumentare in caso di recidiva.

Linea europea più chiara sul carico scarico merce

La direzione è ormai evidente: gli autisti devono essere tutelati da mansioni che non rientrano automaticamente nel trasporto. Per le imprese questo significa rivedere contratti e procedure. Per i conducenti, invece, significa maggiore chiarezza su compiti, responsabilità e sicurezza.

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