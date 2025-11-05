Autotrasporto mezzi pesanti: obbligo pneumatici invernali o catene a bordo
Obbligo dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026, tutti i dettagli
Dal 15 novembre 2025 scatta per i mezzi pesanti l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile 2026, su tutte le strade a viabilità ordinaria e autostradale interessata dai provvedimenti emanati dagli enti proprietari delle strade.
A disposizione il link al sito per verificare le ordinanze emesse da Comuni, Regioni o Enti Stradali relative al suddetto obbligo. Cliccare qui per le Ordinanze emesse da Regioni, Province e Comuni, Anas ed Autostrade
Ordinanze e provvedimenti per i mezzi pesanti
Le società concessionarie autostradali hanno pubblicato i propri piani di intervento per il periodo invernale, con provvedimenti e informazioni dedicate alla sicurezza della circolazione dei mezzi pesanti. Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo:
Autostrada dei Fiori Spa – Apertura varchi in caso di neve
Autostrada dei Fiori Spa – Divieto di sorpasso durante le operazioni di sgombero neve
Autostrada dei Fiori Spa – Provvedimenti alla circolazione nel periodo invernale
ITP A21 – Torino – Piacenza – Obbligo catene
ITP A21 – Torino – Piacenza – Apertura varchi in caso di neve
ITP A21 – Torino – Piacenza – Servizio sgombero neve e spargimento sale
Autovia Padana Spa – Obbligo catene a bordo o pneumatici invernali
BREBEMI SPA – A35 Brescia – Milano – Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale
SATAP SPA – Autostrada A4 Torino – Milano – Obbligo catene a bordo o pneumatici invernali
SATAP SPA – Autostrada A4 Torino – Milano – Sgombero neve
Sicurezza dei mezzi pesanti e uso di pneumatici invernali o catene a bordo
Le società autostradali e gli enti proprietari delle strade raccomandano ai conducenti di mezzi pesanti di verificare la corretta dotazione dei veicoli e di informarsi tempestivamente sulle ordinanze in vigore.
Il rispetto dell’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo è essenziale per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione durante la stagione invernale.
Leggi anche: Autotrasporto, carico e scarico mezzi pesanti: un rischio per la salute degli autisti