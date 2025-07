CAMION

L’autotrasporto merci pericolose ADR è alle prese con una svolta normativa che rischia di compromettere l’operatività di migliaia di imprese.

A partire dal 1° settembre 2025, infatti, entreranno in vigore le nuove disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2024/197, che modificano la classificazione di alcune merci pericolose, in particolare quelle contenenti piombo.

Queste nuove regole impatteranno direttamente sull’autotrasporto, rendendo obbligatorio il rispetto delle disposizioni ADR per numerose tipologie di prodotti industriali oggi considerati neutri.

La FAI Federazione Autotrasportatori Italiani lancia un forte allarme: il settore dell’autotrasporto non è pronto e chiede una sospensione dell’applicazione delle nuove norme.

Nuove regole ADR piombo: cosa cambia per l’autotrasporto

Con l’entrata in vigore del Regolamento 2024/197, molte sostanze contenenti piombo verranno riclassificate come UN 3077 Materia pericolosa per l’ambiente, e quindi trattate come merci pericolose soggette alla normativa ADR.

Questo significa che chi opera nel settore dell’autotrasporto e movimenta leghe metalliche, ottone, torniture, scarti e componentistica industriale, dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste per il trasporto di merci pericolose ADR. Si tratta di una trasformazione sostanziale che richiede investimenti, aggiornamenti formativi e modifiche strutturali ai mezzi.

Obblighi per il trasporto di merci pericolose ADR piombo

Per operare in conformità con le nuove disposizioni ADR, le imprese di autotrasporto merci pericolose dovranno affrontare una serie di obblighi:

Nomina del consulente ADR aziendale;

aziendale; Formazione obbligatoria per i conducenti con rilascio del patentino ADR (C.F.P.) ;

con rilascio del ; Aggiornamento dei veicoli con dotazioni di sicurezza ADR (estintori, pannelli, borsa ADR);

con dotazioni di sicurezza ADR (estintori, pannelli, borsa ADR); Istruzioni scritte per il trasporto di merci pericolose da tenere a bordo;

da tenere a bordo; Cassoni scarrabili certificati e compartimenti a tenuta per mezzi ADR.

Questi requisiti comportano costi aggiuntivi, tempi tecnici di adeguamento e difficoltà operative per le aziende di autotrasporto già sotto pressione per il caro carburante, la carenza di personale e l’eccesso di burocrazia.

Richiesta di sospensione nuove regole ADR da parte dell’autotrasporto

La FAI ha chiesto ufficialmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una sospensione sull’applicazione del nuovo regolamento ADR, evidenziando i rischi per il comparto dell’autotrasporto merci pericolose.

Secondo la Federazione interi comparti produttivi rischiano il blocco. Le imprese dell’autotrasporto non hanno tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi ADR senza mettere a rischio l’operatività.

Le aree più colpite sarebbero quelle a forte vocazione industriale, come Lombardia e Veneto, dove la movimentazione di leghe contenenti piombo è quotidiana. L’applicazione rigida delle regole ADR porterebbe a una paralisi della filiera logistica.

Merci pericolose, ADR e concorrenza sleale

Un ulteriore problema segnalato dalla FAI riguarda la disomogeneità nell’applicazione delle regole ADR tra i Paesi UE. Alcuni Stati membri, infatti, sembrano orientati a posticipare o alleggerire l’adozione del regolamento, creando una situazione di concorrenza sleale ai danni delle imprese italiane di autotrasporto.

In un mercato unico, l’applicazione a velocità diverse delle normative sulle merci pericolose crea squilibri competitivi e mette in difficoltà gli operatori più rigorosi, come quelli italiani.

Sospensione delle nuove norme ADR

La richiesta della FAI non è contro la sicurezza o l’ambiente, ma mira a una transizione realistica. Il settore dell’autotrasporto merci pericolose ha bisogno di tempi tecnici e supporto concreto per adeguarsi alle nuove regole ADR. Una moratoria consentirebbe:

La formazione del personale senza blocchi;

L’adeguamento tecnico dei veicoli in modo progressivo;

La tutela della continuità dei servizi di autotrasporto.

Senza questa sospensione, migliaia di imprese rischiano sanzioni, fermi amministrativi e perdite economiche gravi.

