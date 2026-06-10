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Autotrasporto, carburante ed ETS. Nel suo intervento in Confcommercio, Giorgia Meloni è tornata sui temi che interessano più da vicino il trasporto merci. Meloni è tornata anche sul tema del carburante e sul sistema ETS. Ricordate le misure adottate per l’autotrasporto e la posizione del Governo sulla revisione delle regole europee per il trasporto pesante.

Carburante, Meloni: aiuti confermati

Meloni ha rivendicato il sostegno garantito all’autotrasporto sul fronte del carburante. Nel suo intervento ha ricordato gli interventi adottati dal Governo durante le fasi di maggiore tensione sui mercati energetici.

“Non abbiamo smesso di sostenere l’acquisto del carburante per l’autotrasporto”. Ha detto intervenendo all’Assemblea di Confcommercio.

Per i costi energetici, il presidente del Consiglio ha citato anche gli aumenti registrati durante la crisi nello Stretto di Hormuz.

Sistema ETS, Meloni: «Ridurne l’impatto sul trasporto pesante»

Tra i temi affrontati anche il sistema ETS. Meloni ha confermato la richiesta italiana di rivedere il meccanismo europeo che attribuisce un costo alle emissioni di CO₂.

Secondo il presidente del Consiglio, le attuali regole europee rischiano di penalizzare il trasporto pesante. Da qui la richiesta di una revisione in sede europea.

Incentivi alle imprese e sostegno agli investimenti

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio ha richiamato anche alcune misure destinate al sistema delle piccole e medie imprese che possono avere effetti positivi sul settore dell’autotrasporto.

Tra queste figurano il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la conferma della super deduzione del costo del lavoro e la reintroduzione dell’iperammortamento.

Strumenti che possono favorire investimenti in innovazione, digitalizzazione e rinnovo dei mezzi, aspetti considerati sempre più strategici per migliorare l’efficienza delle flotte e contenere i costi operativi.

Le criticità del settore autotrasporto

Le dichiarazioni di Meloni arrivano mentre il comparto continua a confrontarsi con numerose problematiche.

I costi energetici non sono l’unica preoccupazione per il comparto. Le aziende continuano a confrontarsi con la carenza di autisti e con gli investimenti necessari per il rinnovo dei veicoli.

Tra i temi osservati con maggiore attenzione ci sono inoltre le prossime misure europee sulla riduzione delle emissioni.

Autotrasporto, attenzione alle decisioni europee

Per le imprese del settore una delle partite più importanti si giocherà nei prossimi mesi in sede europea.

Le prossime decisioni europee sul sistema ETS saranno osservate con attenzione dalle imprese del trasporto merci. In gioco c’è anche l’impatto che le nuove regole potranno avere sui costi del settore.

Sul punto, Meloni ha confermato la richiesta italiana di rivedere il meccanismo per il trasporto pesante.

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