CAMION

Con il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, il meccanismo del reverse charge IVA viene esteso al settore dell’autotrasporto e della logistica.

Una misura utile per contrastare l’evasione fiscale e tutelare la legalità lungo la filiera dei servizi logistici e di trasporto merci.

Reverse charge: novità per autotrasporto e logistica dal 2025

Il reverse charge IVA rappresenta una delle principali novità introdotte per il settore autotrasporto e logistica. La misura, già prevista dalla Legge di Bilancio 2025, è stata formalmente recepita all’art. 9 del Decreto Legge 84/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno.

Con l’applicazione del meccanismo di inversione contabile:

il versamento dell’IVA è spostato dal fornitore al committente ;

; si riduce il rischio di frodi fiscali lungo la catena degli appalti logistici ;

; si migliora il tracciamento delle operazioni nei settori ad alta esposizione all’elusione.

L’intervento coinvolge tutte le imprese operanti in ambito logistico e di autotrasporto, sia in qualità di appaltatori sia di subappaltatori.

Settore autotrasporto e logistica: chi è coinvolto

La misura riguarda:

i servizi di trasporto e movimentazione di merci ;

; le attività di logistica integrata, distribuzione e deposito ;

; tutti i soggetti coinvolti in appalti, subappalti o contratti consortili connessi all’autotrasporto e alla logistica.

Inoltre, grazie alla modifica normativa, non è più richiesto il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rendendo il regime più esteso e applicabile a una più ampia platea di imprese logistiche.

Un regime transitorio per tre anni

In attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea per l’applicazione definitiva della misura (ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE), viene previsto un regime transitorio opzionale, valido per tre anni.

Durante questo periodo:

l’IVA può essere versata dal committente in nome e per conto del fornitore ;

; il regime è attivabile su base volontaria ;

; è estendibile a tutti i livelli della catena di subappalto nel comparto logistica e autotrasporto.

Tale regime temporaneo offre maggiore flessibilità alle imprese del settore, in particolare a quelle coinvolte in operazioni complesse di outsourcing logistico e trasporto merci.

Subappalti nella logistica e reverse charge: cosa prevede il DL 84/2025

Un’importante estensione riguarda la catena dei subappalti: il decreto prevede che anche tra appaltatore e subappaltatore possa essere esercitata l’opzione per il reverse charge, rafforzando i controlli fiscali lungo tutta la filiera dell’autotrasporto e della logistica.

La norma chiarisce inoltre che:

resta ferma la responsabilità solidale del subappaltatore per l’IVA non versata;

per l’IVA non versata; saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate i modelli per attivare l’opzione.

Obiettivi e impatti per le imprese di autotrasporto e logistica

L’estensione del reverse charge al comparto autotrasporto e logistica risponde a tre obiettivi principali:

Prevenire l’evasione dell’IVA in un settore ad alta intensità contrattuale; Rendere trasparente la catena del valore logistico, evitando frodi e irregolarità; Tutelare le imprese regolari, spesso penalizzate da concorrenza sleale e dumping fiscale.

Le aziende di logistica e autotrasporto dovranno:

analizzare i contratti in essere per verificare la corretta applicazione del reverse charge;

adeguare i flussi di fatturazione e contabilità;

formare i propri uffici amministrativi sul nuovo regime.

Un cambiamento strutturale per logistica e autotrasporto

L’introduzione del reverse charge segna un cambio di passo strutturale per il settore logistica e autotrasporto, da sempre strategico per l’economia nazionale e allo stesso tempo esposto a dinamiche irregolari.

Questa riforma fiscale, sostenuta anche da associazioni di categoria come ANITA, rappresenta una risposta concreta alla richiesta di legalità e trasparenza avanzata da molte imprese virtuose nel campo del trasporto e della logistica.

Continua a leggere: Autotrasporto e logistica, novità su IVA e reverse charge nel Dl Fiscale 2025