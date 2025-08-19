CAMION

Perché il 25,6% delle nuove assunzioni nel settore autotrasporto, logistica e magazzinaggio sarà coperto da lavoratori immigrati

Il settore dell’autotrasporto e della logistica si conferma tra i più dinamici del mercato del lavoro italiano. Secondo il Bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, ad agosto 2025 le imprese di autotrasporto e logistica hanno programmato oltre 34.000 assunzioni, che diventano più di 159.000 nel trimestre agosto–ottobre 2025.

Numeri che mettono in luce una forte domanda di lavoro e di personale nel comparto autotrasporto e logistica, strategico per l’economia e che continua a soffrire di carenza di manodopera qualificata.

Cresce la domanda di lavoro nel settore autotrasporto e logistica

Il Bollettino Excelsior certifica che il 25,6% delle nuove entrate nel settore autotrasporto, logistica e magazzino sarà coperto da lavoratori immigrati.

Questo dato evidenzia una dipendenza crescente dall’apporto della forza lavoro straniera, indispensabile per far fronte al fabbisogno di autisti di mezzi pesanti, addetti al magazzino e personale per le consegne.

Tra le figure più richieste nel settore autotrasporto, logistica e magazzinaggio, troviamo:

Conduttori di veicoli a motore : oltre 12.000 ingressi previsti ad agosto , che salgono a 59.000 nel trimestre . La difficoltà di reperimento sfiora il 59% .

: oltre , che salgono a . La difficoltà di reperimento sfiora il . Personale non qualificato addetto allo spostamento e consegna merci : circa 16.300 ingressi ad agosto , che diventano oltre 72.000 entro ottobre .

: circa , che diventano oltre . Addetti alla gestione amministrativa della logistica: 2.450 ingressi nel mese e 11.370 nel trimestre, con difficoltà di reperimento del 31,8%.

Autotrasporto: una carenza strutturale di autisti

Il settore dell’autotrasporto soffre ormai da anni di una carenza cronica di autisti di mezzi pesanti. Le imprese di autotrasporto e logistica faticano a trovare, nelle loro offerte di lavoro, camionisti disponibili, tanto che una quota rilevante delle assunzioni non riesce ad andare a buon fine.

Il Bollettino Excelsior indica che su scala nazionale la difficoltà media di reperimento dei profili ricercati è del 46%, ma per i conduttori di veicoli si sale ben oltre questa soglia. Le cause principali sono la mancanza di candidati e la preparazione inadeguata di chi si presenta.

Logistica e magazzino: oltre 72mila posti di lavoro disponibili

Accanto all’autotrasporto, anche la logistica e il magazzinaggio mostrano una domanda elevata di lavoratori. Il Bollettino evidenzia come il settore richieda:

addetti non qualificati per lo spostamento merci ,

, personale per consegne last mile ,

, amministrativi specializzati nella gestione logistica.

Nel modo del lavoro, queste figure sono ormai fondamentali per sostenere il boom dell’e-commerce e garantire la competitività delle filiere.

Lavoro: manodopera straniera nel settore autotrasporto, logistica e magazzino

Il report Unioncamere e Ministero del Lavoro sottolinea che i trasporti e la logistica sono tra i settori più dipendenti dalla forza lavoro immigrata: oltre un quarto delle assunzioni programmate ad agosto 2025 sarà coperto da lavoratori stranieri.

Una tendenza che riflette la difficoltà a trovare manodopera locale disponibile ad affrontare le condizioni tipiche del settore: orari variabili, turni notturni, forte mobilità territoriale.

