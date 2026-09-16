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Per l’autotrasporto europeo si apre una nuova fase sul fronte della semplificazione amministrativa. La Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte sulla mobilità del lavoro che interviene su alcuni dei dossier più delicati per chi opera oltre confine: documenti di sicurezza sociale, qualifiche professionali, controlli e distacco dei conducenti.

L’obiettivo è ridurre gli adempimenti ripetuti e rendere più semplice lo scambio di informazioni tra imprese e autorità dei diversi Paesi UE. Un tema che riguarda da vicino l’autotrasporto internazionale, dove la gestione burocratica di autisti e documenti continua a pesare soprattutto sulle piccole e medie imprese.

Autotrasporto, il certificato A1 verso il digitale

Tra le misure di maggiore interesse c’è l’European Social Security Pass, ESSPASS, pensato per digitalizzare il rilascio e la verifica dei documenti di sicurezza sociale utilizzati nelle attività transfrontaliere. Tra questi rientra anche il certificato A1, necessario per attestare la legislazione previdenziale applicabile al lavoratore.

Una maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali dovrebbe evitare la trasmissione ripetuta degli stessi dati e rendere più veloci le verifiche. Per le imprese di autotrasporto significherebbe, almeno nelle intenzioni della Commissione, meno passaggi burocratici nella gestione dei camionisti impegnati all’estero.

Più semplice assumere camionisti extra UE

Il pacchetto interviene anche sul riconoscimento delle qualifiche conseguite fuori dall’Unione europea. Bruxelles punta su credenziali digitali più facilmente verificabili e su procedure più snelle per la valutazione dei titoli professionali.

Per l’autotrasporto è un tema centrale. La carenza di camionisti continua infatti a rappresentare uno dei problemi strutturali del settore. L’IRU chiede che le nuove procedure facilitino il riconoscimento dei conducenti già qualificati nei Paesi terzi, mantenendo gli standard europei di formazione e sicurezza.

Regole più uniformi per imprese e camionisti

La Commissione propone inoltre di rafforzare il ruolo dell’Autorità europea del lavoro, ELA. L’obiettivo è rendere più coerente l’applicazione delle norme nei diversi Stati membri.

L’IRU chiede però maggiore certezza giuridica e indicazioni pratiche, soprattutto sulla retribuzione dei conducenti distaccati. Le aziende dovrebbero poter conoscere prima del viaggio gli obblighi applicabili.

Le proposte non sono ancora operative e dovranno seguire l’iter legislativo europeo. Per l’autotrasporto, il risultato si misurerà quindi nella pratica: meno adempimenti duplicati, procedure più rapide e regole più chiare, senza trasformare la digitalizzazione in nuova burocrazia. È questa la semplificazione che imprese e camionisti attendono da anni per lavorare oltre confine con meno incertezze amministrative e operative quotidiane.

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