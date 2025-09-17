CAMION

L’autotrasporto tra Italia e Marocco entra nel 2025 con importanti novità che favoriscono camionisti, mezzi pesanti e imprese di autotrasporto.

Durante l’incontro bilaterale svoltosi a Rabat il 13 e 14 giugno 2025, Italia e Marocco hanno raggiunto un accordo che prevede nuove autorizzazioni per l’autotrasporto e procedure semplificate per camionisti e mezzi pesanti, con l’obiettivo di rendere più efficiente il trasporto internazionale su strada.

Cresce il traffico merci dell’autotrasporto tra Italia e Marocco

L’autotrasporto tra Italia e Marocco risponde a un commercio in forte espansione. Tra il 2021 e il 2024:

le esportazioni marocchine verso l’Italia sono cresciute del 69% in valore e del 6% in quantità (circa 400mila tonnellate);

sono cresciute del 69% in valore e del 6% in quantità (circa 400mila tonnellate); le importazioni dall’Italia verso il Marocco hanno registrato un +29% in valore e un +7% in quantità (circa 1,57 milioni di tonnellate).

Questi dati confermano l’importanza del trasporto merci tra Italia e Marocco per garantire flussi commerciali regolari e competitivi tra le due sponde del Mediterraneo.

Più autorizzazioni 2025 per l’autotrasporto tra Italia e Marocco

Uno dei risultati più significativi riguarda l’ampliamento dei contingenti di autorizzazioni necessari alle imprese che operano nel settore dell’autotrasporto tra Italia e Marocco. Per il 2025 le nuove quote sono:

Marocco:

2.000 autorizzazioni per l’ingresso a vuoto (complessi veicolari, trattori isolati e semirimorchi).

3.000 autorizzazioni per l’agganciamento misto tra mezzi immatricolati in Italia e Marocco, con trattori Euro V o superiori.

Italia:

2.000 autorizzazioni per ingresso a vuoto.

2.000 autorizzazioni per agganciamento misto.

1.000 autorizzazioni bilaterali standard.

Queste nuove autorizzazioni per l’autotrasporto tra Italia e Marocco saranno disponibili entro luglio 2025, consentendo alle aziende di pianificare i trasporti con maggiore flessibilità.

Semplificazioni per l’agganciamento misto nell’autotrasporto tra Italia e Marocco

Il potenziamento dell’autotrasporto tra Italia e Marocco riguarda anche le modalità operative. Le due delegazioni hanno deciso di semplificare l’agganciamento misto, una pratica che permette di collegare trattori e semirimorchi immatricolati nei due Paesi, riducendo i costi e migliorando l’efficienza logistica.

Resta aperta la possibilità di utilizzare semirimorchi con targa UE presi in locazione, oggi non consentita. L’Italia ha promesso di approfondire le normative europee e di valutare eventuali modifiche legislative per ampliare le opzioni disponibili alle imprese.

Accordo trasporto merci tra Italia e Marocco: strategico per il futuro

L’intesa raggiunta a Rabat rappresenta un passo decisivo per il futuro dell’Autotrasporto Italia Marocco. Per la prima volta, dopo anni di difficoltà, è emerso un clima di collaborazione che consentirà di pianificare nuove opportunità di crescita.

È già previsto un nuovo incontro a Roma nell’ottobre 2025, in cui verranno discussi i contingenti 2026 e le eventuali modifiche normative sulla locazione dei veicoli.

