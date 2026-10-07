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Nuove regole MIT, scadenze e nuovi moduli

Dal 7 ottobre 2026 nuove regole per l’autotrasporto internazionale. Il MIT ha aggiornato la disciplina sulle autorizzazioni internazionali per il trasporto di merci su strada, intervenendo sul decreto dirigenziale del 22 settembre 2025.

Le novità riguardano:

autorizzazioni CEMT ,

, trasporti bilaterali ,

, veicoli a noleggio

modulistica.

Il nuovo decreto, datato 24 settembre 2026 e pubblicato in GU il 6 ottobre, entra in vigore dal giorno successivo. Per le imprese del settore significa dover prestare attenzione alle nuove scadenze e ai modelli da utilizzare per le domande.

Autotrasporto internazionale: cosa cambia per i veicoli a noleggio

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il noleggio senza conducente nei trasporti bilaterali. Il MIT chiarisce che l’utilizzo di veicoli noleggiati è ammesso soltanto quando questa possibilità è prevista dall’accordo bilaterale con il Paese interessato oppure dalla relativa Commissione mista.

Prima di organizzare un viaggio internazionale con un mezzo a noleggio, l’impresa dovrà quindi verificare le condizioni applicabili al singolo Stato.

CEMT, nuovi limiti e regole per le autorizzazioni

Il decreto interviene anche sulle autorizzazioni CEMT. Viene confermato il limite massimo di 20 autorizzazioni assegnabili in graduatoria, fermo restando il tetto complessivo di 30 autorizzazioni annuali per impresa.

Le autorizzazioni triangolari, relative ai trasporti con Paesi terzi, vengono escluse dal meccanismo collegato all’utilizzo delle autorizzazioni nel periodo di riferimento.

Per le autorizzazioni bilaterali, inoltre, l’istruttoria sarà avviata sulla base della disponibilità del contingente sul Portale dell’Automobilista e della consegna dei titoli da parte dei Paesi interessati.

Autotrasporto internazionale: le nuove scadenze

Per il rinnovo e la graduatoria delle autorizzazioni CEMT, le domande devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre dell’anno precedente a quello di validità. Per rinnovo e conversione delle assegnazioni fisse bilaterali, la finestra va dal 1° al 30 settembre.

Le autorizzazioni bilaterali a titolo precario possono essere richieste durante l’anno, nei limiti del contingente disponibile. In caso di domanda incompleta, l’integrazione richiesta dall’amministrazione deve arrivare entro 15 giorni.

Nuovi moduli dal 7 ottobre

Il decreto sostituisce integralmente gli allegati da 1 a 9 del provvedimento del 2025. Di conseguenza, per le istanze presentate dal 7 ottobre 2026 devono essere utilizzati i nuovi moduli.

Per chi opera nell’autotrasporto internazionale, la novità più immediata è quindi operativa: prima di presentare una domanda è necessario verificare modulistica, termini e regole applicabili al tipo di autorizzazione richiesta.

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