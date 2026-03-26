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Pubblicata la graduatoria CEMT 2026. Il Decreto MIT del 19 marzo 2026 riporta l’assegnazione delle autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci su strada.

Per il settore dell’autotrasporto si tratta di un passaggio chiave. Le autorizzazioni determinano l’accesso ai mercati esteri e la continuità operativa delle imprese.

Cosa sono le autorizzazioni CEMT

Le autorizzazioni CEMT consentono di effettuare trasporti tra più Paesi con un unico titolo. Eliminano la necessità di permessi bilaterali. Sono valide nei Paesi aderenti al sistema ITF. Ogni autorizzazione è accompagnata da un libretto di viaggio. Serve a tracciare le operazioni.

Per le imprese rappresentano uno strumento operativo essenziale. Riduce i vincoli e semplifica la gestione delle tratte internazionali.

I numeri per il 2026

Per il 2026 l’Italia ha ottenuto 482 autorizzazioni annuali:

162 per veicoli Euro V

320 per veicoli Euro VI

Una parte è stata assegnata tramite rinnovo. Si tratta di 151 autorizzazioni. Servono a garantire continuità alle imprese già operative. Le restanti 331 sono state distribuite tramite graduatoria. Il sistema tiene conto di criteri tecnici e ambientali.

Come avviene l’assegnazione

Le regole sono definite dal decreto del 22 settembre 2025. Le autorizzazioni vengono attribuite sulla base di un punteggio.

I fattori principali sono:

qualità del parco veicolare

classe ambientale dei mezzi

attività internazionale svolta

utilizzo corretto delle autorizzazioni precedenti

Il sistema premia le imprese più strutturate. In particolare quelle con veicoli Euro VI.

Requisiti per le imprese

Per accedere alle autorizzazioni, le imprese di autotrasporto devono rispettare condizioni precise:

iscrizione all’Albo nazionale

disponibilità di veicoli conformi agli standard CEMT

rispetto della normativa europea sul trasporto su strada

Senza questi requisiti non è possibile partecipare alla procedura.

Limitazioni territoriali

Nel 2026 cambiano le condizioni di utilizzo. Alcuni Paesi hanno introdotto restrizioni.

In particolare:

limitazioni per la Grecia

limitazioni per l’Austria

autorizzazioni non valide in più Paesi contemporaneamente

Questo incide sulla pianificazione dei viaggi. Le imprese devono verificare la validità delle autorizzazioni prima di ogni tratta.

Impatto sul settore

Il sistema CEMT conferma una direzione chiara. Viene premiata la sostenibilità. Le imprese con mezzi Euro VI hanno più possibilità di accesso. Ottengono più autorizzazioni. Hanno maggiore flessibilità operativa.

Le aziende con flotte meno aggiornate rischiano invece di restare penalizzate. Per l’autotrasporto significa una transizione obbligata. Servono investimenti in mezzi e organizzazione.

Graduatoria CEMT 2026: dove consultarla

La graduatoria completa include 52 imprese. È allegata al decreto ministeriale. Non viene riportata qui per mantenere il contenuto chiaro e leggibile. Il documento ufficiale contiene l’elenco completo delle aziende e delle licenze assegnate.

Decreto MIT 19 marzo 2026 – Graduatoria CEMT.

Prospettive

Il sistema è destinato a evolvere. Cresce il peso dei criteri ambientali. Aumentano i controlli. Si va verso una maggiore digitalizzazione. Le imprese devono adattarsi. Il mercato internazionale richiede efficienza e conformità normativa.

Le autorizzazioni CEMT 2026 definiscono gli equilibri del trasporto internazionale su strada. Per il settore dell’autotrasporto rappresentano uno strumento decisivo. Determinano accesso, competitività e sviluppo nei mercati esteri.

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