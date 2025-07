CAMION

Dopo 90 minuti, indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo carico scarico

Con la legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105, cambiano le regole sui tempi di attesa per carico e scarico merci nel settore autotrasporto.

Dopo 90 minuti, il tempo di attesa per il carico e scarico non è più gratuito: l’autotrasportatore o l’impresa di autotrasporto, hanno diritto a un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

La conversione in legge chiarisce che nei tempi di attesa da calcolare sono compresi anche i periodi di inattività del committente, del caricatore o del destinatario. Una precisazione utile per i camionisti e per l’intero settore della logistica.

Approfondimento: Autotrasporto: 100 euro per ogni ora di ritardo carico e scarico merci dopo 90 minuti, ok alla Camera

Nuova norma sui tempi di attesa carico scarico merce

L’articolo di legge approvato nel luglio 2025 chiarisce due punti fondamentali:

Il limite massimo di attesa gratuita di camionisti e imprese di autotrasporto, per il carico scarico merce, è fissato in 90 minuti per ciascuna operazione.

Superato questo limite, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di attesa.

Nei tempi di attesa rientrano anche i periodi di inattività del committente, del caricatore o del destinatario.

Con queste disposizioni, la normativa rafforza i diritti degli autotrasportatori e delle imprese di autotrasporto e introduce un meccanismo chiaro, sanzionatorio e immediatamente esigibile per il tempo perso nei piazzali.

Chi paga l’indennizzo?

L’indennizzo spetta all’autotrasportatore o all’impresa di autotrasporto e deve essere corrisposto dal committente o dal soggetto obbligato all’organizzazione della logistica, se responsabile del ritardo.

La misura mira a responsabilizzare l’intera filiera, in particolare:

i caricatori che non mettono a disposizione le merci nei tempi previsti ;

; i destinatari che bloccano i mezzi in attesa dello scarico ;

; i committenti che sottovalutano la gestione operativa.

Con questa norma, non si può più pretendere disponibilità a oltranza da parte degli autotrasportatori o imprese di autotrasporto, senza riconoscerne il valore.

Continua a leggere: Telepass Grab&Go pedaggio e servizi senza canone