CAMION

Ecco cosa cambia con il DL Infrastrutture: indennizzi automatici, responsabilità condivise e nuove tutele per gli autisti

L’indennità automatica ritardo tempi di carico e scarico merce per l’autotrasporto è legge. Ecco cosa cambia: indennizzi automatici, responsabilità condivise e nuove tutele per gli autisti.

Con l’approvazione definitiva del Decreto Legge Infrastrutture, l’autotrasporto italiano va verso una maggiore tutela dei vettori nei tempi di carico e scarico delle merci.

La norma, fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, introduce per la prima volta per l’autotrasporto, un sistema automatico di indennizzo per i ritardi superiori alla franchigia stabilita.

Autotrasporto l’indennizzo per i ritardi è legge

L’articolo 4 del Decreto Legge Infrastrutture introduce una nuova versione dell’articolo 6-bis del d.lgs. 286/2005, che riforma integralmente la disciplina per l’autotrasporto sui tempi di attesa per i mezzi pesanti durante le operazioni di carico e scarico merci.

Il testo stabilisce che:

La franchigia per le operazioni è fissata a 90 minuti per ciascuna operazione, a partire dall’arrivo del vettore presso il punto di carico o scarico.

per le operazioni è fissata a per ciascuna operazione, a partire dall’arrivo del vettore presso il punto di carico o scarico. In caso di ritardi oltre la franchigia , è previsto un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora o frazione di ora .

, è previsto un . Il pagamento è a carico solidale del committente e del caricatore, fatta salva la possibilità di rivalsa verso il responsabile effettivo.

Rivalutazione automatica dell’indennizzo per l’autotrasporto

L’importo dei 100 euro orari non è fisso: sarà infatti rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI, al netto dei tabacchi). Questo meccanismo garantisce che l’indennizzo per l’autotrasporto mantenga nel tempo un valore coerente con l’andamento del costo della vita.

Come si dimostra il ritardo carico scarico merce?

Il vettore potrà provare l’orario di arrivo al luogo di carico o scarico anche in assenza di documentazione fornita dal committente. Sono ammessi:

I dati del sistema satellitare di geolocalizzazione del mezzo

di geolocalizzazione del mezzo Le informazioni registrate dal tachigrafo intelligente di seconda generazione

Una tutela concreta per gli autisti dei mezzi pesanti dell’autotrasporto spesso penalizzati da attese interminabili non imputabili alla loro condotta.

Diritto di presenza camionisti durante il carico

Il decreto garantisce infine un diritto spesso trascurato: la possibilità per l’autista di essere presente durante il carico del mezzo e di verificare la corretta sistemazione del carico. Questo aspetto è particolarmente rilevante alla luce delle sanzioni previste dal Codice della Strada per carichi mal posizionati (articoli 164 e 167 del d.lgs. 285/1992).

Logistica e l’efficienza dei trasporti

Con queste misure, il governo punta a:

Ridurre i tempi morti nella catena logistica

Migliorare la qualità del lavoro nell’autotrasporto

Aumentare la sicurezza del trasporto merci

Incentivare comportamenti virtuosi lungo tutta la filiera

Il Decreto Legge Infrastrutture rappresenta un importante segnale per il settore dell’autotrasporto, troppo spesso sottoposto a ritardi non retribuiti e condizioni operative poco trasparenti.

