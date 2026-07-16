Autotrasporto, incontro al MIT per lo sblocco del credito d’imposta sul carburante
Associazioni convocate per il 21 luglio 2026
L’autotrasporto attende il decreto interministeriale che renderà operativo il credito d’imposta da 300 milioni di euro. Le risorse serviranno a compensare l’aumento dei prezzi del carburante.
Il MIT ha convocato le associazioni di categoria per martedì 21 luglio alle ore 11:00. L’incontro sarà presieduto dal viceministro Edoardo Rixi.
Sul tavolo ci saranno le misure concordate con il Governo durante la riunione del 22 maggio. Le imprese chiedono tempi certi e indicazioni chiare sulle modalità di accesso al credito d’imposta.
Secondo quanto annunciato dal viceministro Rixi, il provvedimento dovrebbe essere pronto nei prossimi giorni. Le associazioni chiedono indicazioni precise sulle tempistiche e sulle modalità operative per accedere alle risorse.
Autotrasporto, atteso il decreto attuativo sul credito d’imposta
I 300 milioni di euro sono già stati stanziati, ma le imprese non possono ancora utilizzare il credito d’imposta. Manca infatti il decreto interministeriale che deve stabilire come accedere alla misura.
Il credito servirà a compensare l’aumento dei prezzi del carburante. Nell’incontro al MIT le associazioni chiedono quindi date certe e indicazioni operative.
Le imprese chiedono soprattutto date certe, considerato che l’intervento rientra tra le misure concordate con il Governo nel corso della riunione del 22 maggio.
Autotrasporto, compensazione del credito in 30 giorni
Tra le misure previste figura anche la riduzione dei tempi necessari per ottenere la compensazione del credito dopo la presentazione delle domande.
L’obiettivo è passare dagli attuali 60 giorni a 30 giorni. Attraverso una semplificazione delle procedure basata sul principio del silenzio-assenso.
La modifica dovrebbe rendere più rapidi i passaggi previsti per le imprese interessate e accelerare l’utilizzo del credito d’imposta.
Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica
Durante l’incontro si discuterà anche della ricostituzione della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica.
La Consulta è considerata uno strumento importante per definire le politiche del settore. Dovrà inoltre favorire il confronto tra imprese e committenza.
La riunione del 21 luglio servirà a verificare a che punto sono le misure concordate con il Governo. Con particolare attenzione al decreto attuativo sul credito d’imposta, alla riduzione dei tempi di compensazione e alla ricostituzione della Consulta generale.
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