Incentivi formazione autotrasporto: dal 20 ottobre al 24 novembre 2025 le imprese potranno presentare domanda per accedere ai contributi destinati ai piani formativi, come previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Pubblicato il Decreto MIT n. 192 del 4 agosto 2025, firmato dal Ministro Matteo Salvini, che definisce le modalità di accesso agli incentivi per la formazione nel settore dell’autotrasporto. Lo stanziamento complessivo per il 2025 ammonta a 5 milioni di euro.

Incentivi formazione autotrasporto 2025: obiettivi e beneficiari

Il decreto stabilisce i criteri per finanziare piani formativi destinati a titolari, soci, amministratori, dipendenti e addetti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi.

Gli incentivi formazione mirano a rafforzare la competitività aziendale, migliorare le competenze digitali e tecnologiche e promuovere la sicurezza stradale e lavorativa. Sono escluse le attività obbligatorie, come i corsi per l’accesso alla professione o il rinnovo delle patenti di guida professionali.

Novità 2025 sugli incentivi formazione autotrasporto

L’edizione 2025 introduce due importanti novità rispetto al bando precedente:

il limite massimo per i partecipanti non autisti sale da 30 a 40 ore di formazione ;

; è fissato un nuovo tetto di spesa aggregato: i piani formativi di un singolo ente attuatore non possono superare i 2,5 milioni di euro, pena una riparametrazione automatica da parte del MIT.

Importi e massimali dei contributi

Gli importi dei contributi per la formazione nell’autotrasporto variano in base alla dimensione dell’impresa:

Microimprese (meno di 10 addetti): fino a 15.000 euro

(meno di 10 addetti): fino a 15.000 euro Piccole imprese (meno di 50 addetti): fino a 50.000 euro

(meno di 50 addetti): fino a 50.000 euro Medie imprese (meno di 250 addetti): fino a 100.000 euro

(meno di 250 addetti): fino a 100.000 euro Grandi imprese (oltre 250 addetti): fino a 150.000 euro

Per consorzi e cooperative il limite massimo sale a 300.000 euro. Sono inoltre previsti limiti di costo per le attività di docenza (120 €/h), tutoraggio (30 €/h) e consulenze (fino al 20% dei costi ammissibili).

Come presentare la domanda di incentivo formazione

Le imprese interessate potranno presentare domanda di contributo dal 20 ottobre al 24 novembre 2025 esclusivamente via PEC all’indirizzo: [email protected]

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 16”.

La richiesta dovrà essere firmata digitalmente e inviata utilizzando il modello ufficiale: domanda_incentivi_formazione_16_editabile.pdf, disponibile sul sito della RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla domanda deve essere allegato anche il file struttura_calendario_lezioni_-_formazione_XVI_edizione in formato Excel.

Periodo di svolgimento dei corsi di formazione

I corsi finanziati attraverso gli incentivi formazione autotrasporto dovranno svolgersi tra il 12 gennaio e il 30 giugno 2026.

Sono ammesse sia attività in presenza sia formazione a distanza in videoconferenza sincrona, purché la piattaforma garantisca:

riconoscimento dei partecipanti,

registrazione integrale del corso (da conservare per tre anni),

condivisione dei codici di accesso con la RAM S.p.A.

La rendicontazione finale dovrà essere inviata entro il 18 settembre 2026. La piattaforma per il caricamento dei calendari sarà attiva dal 2 gennaio 2026.

Controlli, obblighi e sanzioni

Il MIT e la RAM S.p.A. effettueranno controlli sui piani formativi. In caso di irregolarità o dichiarazioni non veritiere, i contributi saranno revocati e le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite.

Eventuali variazioni di date, orari o sedi dei corsi dovranno essere comunicate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 9, del D.M. n. 192/2025.

