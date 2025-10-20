Autotrasporto: incentivi formazione, domande dal 20 ottobre 2025
Come richiedere gli incentivi formazione previsti dal MIT per finanziare corsi professionali
Incentivi formazione autotrasporto: dal 20 ottobre al 24 novembre 2025 le imprese potranno presentare domanda per accedere ai contributi destinati ai piani formativi, come previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Pubblicato il Decreto MIT n. 192 del 4 agosto 2025, firmato dal Ministro Matteo Salvini, che definisce le modalità di accesso agli incentivi per la formazione nel settore dell’autotrasporto. Lo stanziamento complessivo per il 2025 ammonta a 5 milioni di euro.
Incentivi formazione autotrasporto 2025: obiettivi e beneficiari
Il decreto stabilisce i criteri per finanziare piani formativi destinati a titolari, soci, amministratori, dipendenti e addetti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi.
Gli incentivi formazione mirano a rafforzare la competitività aziendale, migliorare le competenze digitali e tecnologiche e promuovere la sicurezza stradale e lavorativa. Sono escluse le attività obbligatorie, come i corsi per l’accesso alla professione o il rinnovo delle patenti di guida professionali.
Novità 2025 sugli incentivi formazione autotrasporto
L’edizione 2025 introduce due importanti novità rispetto al bando precedente:
- il limite massimo per i partecipanti non autisti sale da 30 a 40 ore di formazione;
- è fissato un nuovo tetto di spesa aggregato: i piani formativi di un singolo ente attuatore non possono superare i 2,5 milioni di euro, pena una riparametrazione automatica da parte del MIT.
Importi e massimali dei contributi
Gli importi dei contributi per la formazione nell’autotrasporto variano in base alla dimensione dell’impresa:
- Microimprese (meno di 10 addetti): fino a 15.000 euro
- Piccole imprese (meno di 50 addetti): fino a 50.000 euro
- Medie imprese (meno di 250 addetti): fino a 100.000 euro
- Grandi imprese (oltre 250 addetti): fino a 150.000 euro
Per consorzi e cooperative il limite massimo sale a 300.000 euro. Sono inoltre previsti limiti di costo per le attività di docenza (120 €/h), tutoraggio (30 €/h) e consulenze (fino al 20% dei costi ammissibili).
Come presentare la domanda di incentivo formazione
Le imprese interessate potranno presentare domanda di contributo dal 20 ottobre al 24 novembre 2025 esclusivamente via PEC all’indirizzo: [email protected]
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 16”.
La richiesta dovrà essere firmata digitalmente e inviata utilizzando il modello ufficiale: domanda_incentivi_formazione_16_editabile.pdf, disponibile sul sito della RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Alla domanda deve essere allegato anche il file struttura_calendario_lezioni_-_formazione_XVI_edizione in formato Excel.
Periodo di svolgimento dei corsi di formazione
I corsi finanziati attraverso gli incentivi formazione autotrasporto dovranno svolgersi tra il 12 gennaio e il 30 giugno 2026.
Sono ammesse sia attività in presenza sia formazione a distanza in videoconferenza sincrona, purché la piattaforma garantisca:
- riconoscimento dei partecipanti,
- registrazione integrale del corso (da conservare per tre anni),
- condivisione dei codici di accesso con la RAM S.p.A.
La rendicontazione finale dovrà essere inviata entro il 18 settembre 2026. La piattaforma per il caricamento dei calendari sarà attiva dal 2 gennaio 2026.
Controlli, obblighi e sanzioni
Il MIT e la RAM S.p.A. effettueranno controlli sui piani formativi. In caso di irregolarità o dichiarazioni non veritiere, i contributi saranno revocati e le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite.
Eventuali variazioni di date, orari o sedi dei corsi dovranno essere comunicate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 9, del D.M. n. 192/2025.
Continua a leggere: Manovra 2026 incentivi imprese Nuova Sabatini, ZES e ZLS