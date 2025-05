CAMION

Aperto il nuovo bando del Ministero delle Infrastrutture per 8 milioni di euro. Come fare domanda

È aperta la finestra 2025 per incentivi e contributi per l’autotrasporto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato 8 milioni di euro per finanziare l’acquisto di veicoli a trazione alternativa ad alta sostenibilità ambientale.

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono presentare domanda entro il 20 giugno 2025, accedendo così a contributi fino a 24.000 euro per veicolo.

Incentivi e contributi acquisto veicoli autotrasporto

Il contributo è riservato esclusivamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, con sede operativa in Italia, regolarmente iscritte sia al Registro elettronico nazionale (REN) che all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Requisito essenziale è che l’attività prevalente dell’impresa sia l’autotrasporto di cose.

Veicoli autotrasporto, importo degli incentivi

Gli incentivi mirano al rinnovo del parco mezzi autotrasporto con automezzi nuovi a trazione alternativa, incentivando le soluzioni meno inquinanti e più sostenibili.

All’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in 4.000,00 € per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in 14.000,00 € per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e in 24.000,00 € per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

All’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in 9.000,00 € per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, e in 24.000,00 € per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Tutti gli incentivi sono validi anche per veicoli acquisiti tramite locazione finanziaria.

Il tetto massimo di contributo per ogni singola impresa di autotrasporto è fissato a 700.000 euro. Oltre tale soglia non è possibile cumulare ulteriori agevolazioni, nemmeno con quelle provenienti da altri periodi di incentivazione.

Scadenza e prossime finestre

Quella attuale è la quinta finestra del programma 2021–2026 e rimarrà aperta dal 5 maggio 2025 fino al 20 giugno 2025.

È inoltre già prevista una sesta finestra: 12 gennaio – 20 febbraio 2026 (dotazione: 3 milioni di euro)

Come richiedere incentivi e contributi acquisto veicoli

Per aderire al programma di incentivi, le imprese di autotrasporto devono seguire le modalità indicate nella pagina ufficiale del Ministero delle Infrastrutture.

L’assegnazione dei contributi avverrà fino a esaurimento fondi, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

