CAMION

In arrivo nuovi incentivi per l’autotrasporto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che definisce la ripartizione degli incentivi per l’autotrasporto relativi all’anno 2025.

Il decreto prevede una incentivi dotazione complessiva pari a 228 milioni di euro, destinata a sostenere la competitività delle imprese di autotrasporto, a favorire la formazione degli operatori e a promuovere l’ammodernamento del parco veicolare.

Questi incentivi rientrano nel piano triennale di interventi a favore del settore dell’autotrasporto, con identica dotazione anche per gli anni 2026 e 2027.

Incentivi per l’autotrasporto 2025

Il decreto stabilisce con precisione la ripartizione dei fondi, articolati su quattro assi strategici:

70 milioni di euro sono destinati alla deduzione forfettaria delle spese non documentate , misura fiscale che alleggerisce il carico tributario per migliaia di imprese di autotrasporto, in particolare per quelle di piccole dimensioni operanti in regime semplificato.

sono destinati alla , misura fiscale che alleggerisce il carico tributario per migliaia di imprese di autotrasporto, in particolare per quelle di piccole dimensioni operanti in regime semplificato. 140 milioni di euro sono destinati alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali , uno degli incentivi più rilevanti per il settore dell’autotrasporto, che consente di ridurre significativamente i costi diretti legati alla mobilità delle merci.

sono destinati alla , uno degli incentivi più rilevanti per il settore dell’autotrasporto, che consente di ridurre significativamente i costi diretti legati alla mobilità delle merci. 5 milioni di euro finanzieranno progetti di formazione professionale specificamente rivolti al personale viaggiante e agli operatori dell’autotrasporto, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e l’adeguamento alle nuove tecnologie.

finanzieranno progetti di specificamente rivolti al personale viaggiante e agli operatori dell’autotrasporto, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e l’adeguamento alle nuove tecnologie. 13 milioni di euro saranno impiegati per sostenere l’intermodalità, la logistica sostenibile e il rinnovo del parco veicolare, incentivando l’adozione di mezzi meno inquinanti e più efficienti.

Tre anni di incentivi per le imprese di autotrasporto

Gli incentivi per l’autotrasporto previsti nel decreto rappresentano uno strumento fondamentale per garantire continuità e programmazione nel medio periodo.

La scelta di un’impostazione triennale, che conferma lo stanziamento di 228 milioni di euro l’anno fino al 2027, risponde alle richieste di stabilità provenienti dal settore, offrendo alle imprese la possibilità di pianificare interventi strutturali con maggiore sicurezza.

In un contesto economico complesso, caratterizzato da crescenti pressioni sui costi, transizione ecologica e digitalizzazione dei processi logistici, gli incentivi all’autotrasporto si confermano una leva strategica di politica industriale.

Quando saranno emessi i decreti attuativi

Con la pubblicazione del decreto di riparto, si apre ora la fase attuativa. Saranno infatti necessari ulteriori provvedimenti per definire modalità operative, criteri di accesso e tempistiche per usufruire concretamente degli incentivi destinati all’autotrasporto. Particolare attenzione sarà riservata ai meccanismi di erogazione per i fondi dedicati alla formazione e al rinnovo dei mezzi.

Agevolazioni settore autotrasporto

Il decreto rappresenta una tappa fondamentale nella strategia del Governo di sostegno all’autotrasporto italiano. La conferma degli incentivi annuali, l’articolazione delle misure su più fronti e la coerenza con gli obiettivi ambientali e tecnologici delineano una direzione chiara per il futuro del comparto.

Le imprese potranno contare su risorse certe, strumenti di supporto fiscale e incentivi mirati, che rafforzano la resilienza e favoriscono l’evoluzione verso un sistema di trasporto merci più moderno, sostenibile ed efficiente.

