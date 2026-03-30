Autotrasporto in protesta contro il caro gasolio: mobilitazione UNATRAS in 100 città italiane
Imprese del settore chiedono compensazioni, liquidità e maggiori controlli
L’autotrasporto prepara una mobilitazione contro il caro gasolio. UNATRAS ha annunciato una mobilitazione nazionale. Sono previste assemblee in 100 città italiane.
Gasolio oltre i 2 euro: l’autotrasporto avvia la mobilitazione
La decisione nasce dal confronto interno al settore dell’autotrasporto. Il comparto è sempre più colpito dall’aumento del gasolio. Il prezzo è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro su gran parte della rete nazionale.
Si tratta di una situazione ritenuta insostenibile dalle imprese dell’autotrasporto. Le aziende denunciano margini ridotti. Segnalano anche crescenti difficoltà operative.
Autotrasporto in mobilitazione contro committenza e misure insufficienti
Secondo UNATRAS, l’autotrasporto deve fare i conti anche con una committenza che spesso non riconosce gli aumenti del gasolio e continua a richiedere ribassi sulle tariffe.
La mobilitazione dell’autotrasporto nasce inoltre dalla convinzione che le misure adottate dal Governo siano insufficienti rispetto alla crisi legata al caro gasolio.
Assemblee in 100 città: la mobilitazione dell’autotrasporto può crescere
La mobilitazione dell’autotrasporto si articolerà in assemblee in 100 città italiane, con l’obiettivo di raccogliere le istanze degli operatori e valutare ulteriori iniziative. In assenza di risposte sul gasolio, la mobilitazione potrebbe ampliarsi.
Le richieste dell’autotrasporto sul gasolio
Tra le principali richieste avanzate dall’autotrasporto nell’ambito della mobilitazione figurano:
- ristori economici per compensare i costi del gasolio
- sospensione o differimento di imposte e contributi
- maggiori controlli contro le violazioni delle norme sui costi della sicurezza
Autotrasporto, mobilitazione e dialogo con le istituzioni
L’autotrasporto ribadisce la volontà di mantenere aperto il confronto con le istituzioni, ma avverte: senza interventi immediati sul caro gasolio, la mobilitazione rischia di intensificarsi.
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