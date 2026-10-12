CAMION

Ottobre 2026 porta cambiamenti importanti per chi trasporta merci sulle strade europee.

In Romania sono partiti i nuovi pedaggi TollRo, mentre in Spagna è diventato obbligatorio il documento digitale DeCA per determinati trasporti. Attenzione anche ai controlli doganali nel Regno Unito e agli adempimenti sulla cybersicurezza in Polonia. Ecco quali regole riguardano davvero gli autotrasportatori e cosa verificare prima di partire.

L’autotrasporto europeo affronta nuove regole entrate in vigore a ottobre 2026. Le novità interessano soprattutto chi organizza consegne oltreconfine, gestisce flotte di camion o effettua cabotaggio.

Alcuni adempimenti riguardano direttamente i vettori, altri soltanto specifiche aziende della filiera logistica. Conoscere le differenze è fondamentale per evitare errori durante i viaggi.

Autotrasporto in Romania: nuovi pedaggi TollRo

Dal 1° ottobre, la Romania ha previsto l’introduzione di TollRo per i veicoli merci con massa superiore a 3,5 tonnellate. Il sistema sostituisce le vignette con pedaggi calcolati sui chilometri percorsi, considerando categoria stradale e caratteristiche del mezzo.

L’avvio è stato accompagnato da segnalazioni di problemi tecnici. L’associazione UNTRR ha chiesto misure transitorie sulle sanzioni, ma una proposta non equivale a una sospensione già approvata. Per le imprese di autotrasporto resta essenziale verificare modalità di pagamento e ricevute.

Spagna: documento DeCA digitale dal 5 ottobre

In Spagna, dal 5 ottobre 2026, il documento di controllo amministrativo DeCA deve essere prodotto digitalmente per trasporti nazionali e operazioni di cabotaggio. Non basta che un viaggio inizi, termini o attraversi la Spagna perché la regola si applichi.

Il documento deve essere un PDF di massimo 5 MB, dotato di codice QR e accessibile al conducente prima della partenza. È possibile mostrarlo durante i controlli anche in formato cartaceo, purché sia presente il codice. La conservazione è prevista per almeno un anno.

Regno Unito: attenzione ai dati ENS

Per i trasporti diretti nel Regno Unito resta obbligatoria la dichiarazione sommaria di entrata ENS. Dopo la scadenza del 30 settembre, errori e incongruenze possono determinare interventi delle autorità, comprese sanzioni.

Nei servizi Ro-Ro accompagnati e attraverso l’Eurotunnel va indicata la targa corretta del veicolo. Se cambia il camion prima del confine, occorre aggiornare la dichiarazione.

Polonia: scadenza NIS2, chi è coinvolto

Il 3 ottobre è scaduto il termine di registrazione previsto per alcuni soggetti rientranti nelle norme polacche sulla cybersicurezza. Non tutti gli autotrasportatori sono automaticamente interessati, ma gli obblighi possono ricadere su gestori infrastrutturali e fornitori di sistemi intelligenti.

Per l’autotrasporto internazionale, la priorità resta controllare documenti, pedaggi e dati prima di ogni partenza. Un controllo preventivo può evitare ritardi, contestazioni e costi inattesi.

Leggi anche: Autotrasporto, fermo dei camion in Sicilia dal 16 al 20 ottobre