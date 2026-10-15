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Il fermo nazionale dell’autotrasporto non è ancora stato proclamato, ma l’ipotesi torna sul tavolo. UNATRAS, il coordinamento delle associazioni dell’autotrasporto merci, chiede un incontro urgente al Governo e annuncia iniziative di protesta in tutta Italia. Senza risposte, saranno gli organismi delle associazioni a valutare lo stop dei servizi, con conseguenze potenzialmente pesanti per la logistica.

La presa di posizione arriva il 15 ottobre 2026, mentre nel Mezzogiorno aumentano le tensioni. Per UNATRAS la crisi delle imprese non può più essere affrontata rinviando il confronto con chi rappresenta il settore.

Blocchi in Puglia, fermo dell’autotrasporto in Calabria e Sicilia

Il comunicato segnala blocchi autonomi già sorti in Puglia, dove il clima di tensione, denuncia UNATRAS, comporta anche rischi per l’incolumità dei lavoratori. Nei prossimi giorni sono previste altre iniziative di blocco in Calabria e Sicilia, promosse da comitati e gruppi autonomi.

Non si tratta dunque di un’unica mobilitazione coordinata a livello nazionale. Sono proteste diverse, che secondo UNATRAS raccontano però lo stesso disagio: aziende alle prese con costi difficili da sostenere e un mercato in cui chiedono maggiori tutele.

Gasolio e confronto con il Governo: le richieste

Tra i problemi indicati dalle associazioni c’è soprattutto il prezzo del gasolio, insieme all’aumento delle spese di gestione. UNATRAS lamenta inoltre la mancanza di garanzie efficaci per le imprese e contesta il mancato dialogo istituzionale.

Il riferimento è all’incontro del 22 maggio a Palazzo Chigi. Da allora, sostiene il coordinamento, non sarebbe ripartito il confronto necessario a verificare i provvedimenti adottati e a discutere nuovi interventi per l’autotrasporto.

Fermo nazionale autotrasporto: cosa può accadere

La Presidenza di UNATRAS annuncia iniziative e manifestazioni sul territorio nazionale come azioni di autotutela. Il passo successivo dipenderà dalla risposta del Governo: in assenza di una convocazione urgente, il coordinamento riunirà i propri organismi deliberanti, chiamati a decidere anche sull’eventuale fermo nazionale dei servizi.

Oggi non viene comunicata una data per lo stop. Il nodo non riguarda soltanto le singole aziende: il trasporto merci su strada è un anello fondamentale per la continuità delle attività economiche dell’intero Paese.

Resta invece un avvertimento esplicito all’Esecutivo, accusato di lasciare senza risposte un comparto economico essenziale.

Per UNATRAS, evitare che la protesta si trasformi in una paralisi della logistica richiede una scelta immediata: riaprire il confronto.

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