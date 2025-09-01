CAMION

Ecco cosa cambia per i camion e per l’autotrasporto

Dall’8 settembre 2025 la superstrada H4 in Slovenia, chiusa dal 18 agosto per lavori di adeguamento infrastrutturale, riaprirà parzialmente con una corsia dedicata esclusivamente ai camion diretti in Italia.

Questa novità di rilievo per il settore dell’autotrasporto è fondamentale per ridurre i disagi che nelle ultime settimane hanno colpito i camion, con lunghe code al valico di Fernetti e alla barriera Lisert sull’autostrada A4.

Riapre ai mezzi pesanti l’autostrada H4 dall’8 settembre 2025

L’intesa per la riapertura di una corsia dedicata ai camion sulla H$, è stata raggiunta dopo un incontro tra DARS, la società che gestisce la rete autostradale slovena, i rappresentanti dell’autotrasporto e le comunità locali.

La chiusura della H4, inizialmente prevista fino a novembre 2025, aveva causato forti criticità per i camionisti e per le imprese di autotrasporto merci che utilizzano quotidianamente la H4 come collegamento strategico verso l’Italia.

Cosa cambia per i camion sulla H4 dall’ 8 settembre 2025

una corsia sarà riservata ai mezzi pesanti e autobus sopra le 3,5 tonnellate diretti in Italia;

diretti in Italia; l’altra corsia resterà libera per i mezzi di emergenza ;

; il traffico leggero e locale sarà ancora deviato sulla statale parallela;

i camion diretti in Slovenia continueranno a passare da Fernetti.

Questa regolamentazione permetterà al settore dell’autotrasporto transfrontaliero di recuperare in parte l’efficienza persa nelle ultime settimane.

Controlli di frontiera sulla H4 e impatti sull’autotrasporto

DARS ha evidenziato che la modifica era necessaria a causa dei controlli rafforzati delle autorità italiane al confine di Fernetti. La presenza di un numero ridotto di corsie di ingresso aveva amplificato i ritardi, creando difficoltà soprattutto per l’autotrasporto internazionale.

Per ridurre le congestioni, la Polizia slovena dirigerà i camion allo svincolo di Šempeter (Gorizia) verso il valico di Vrtojba o direttamente sulla H4. L’obiettivo è garantire un flusso regolare di traffico merci e permettere ai camionisti di rispettare i tempi di guida previsti dalle norme europee sull’autotrasporto, evitando così sanzioni e multe ai controlli doganali.

Le misure italiane a sostegno dell’autotrasporto

La Regione Friuli Venezia Giulia ha varato un pacchetto di misure specificamente rivolte al settore dell’autotrasporto. Tra queste:

abbattimento dei pedaggi nel tratto Lisert-Villesse per i camion che sostano all’ Interporto Sdag di Gorizia , finanziato con 200mila euro;

nel tratto Lisert-Villesse per i camion che sostano all’ , finanziato con 200mila euro; aree di sosta gratuite per i mezzi pesanti, con un investimento di 250mila euro;

per i mezzi pesanti, con un investimento di 250mila euro; uno stanziamento complessivo di 550mila euro per mitigare l’impatto della chiusura della H4 sul sistema logistico e sull’autotrasporto regionale.

Queste azioni resteranno in vigore per tutto il periodo dei lavori. Saranno replicate anche nel 2026, quando la H4 verrà nuovamente chiusa per circa 120 giorni.

