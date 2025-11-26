CAMION

La nuova tabella della gravità delle sanzioni su strada per l’autotrasporto aggiorna gravità e sanzioni su strada, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2025.

Il Decreto del 14 novembre 2025 della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto approva infatti una tabella ricognitiva aggiornata, che sostituisce integralmente quella adottata il 15 dicembre 2016.

Nuova tabella gravità sanzioni su strada per l’autotrasporto

La nuova tabella della gravità delle sanzioni su strada per l’autotrasporto mette in relazione le infrazioni previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di trasporto su strada.

Particolare riferimento al regolamento (UE) 2016/403 e alla direttiva 2006/22/CE, e le corrispondenti disposizioni sanzionatorie dell’ordinamento nazionale, tra cui Codice della Strada, legge 298/1974, d.lgs. 286/2005 e normativa speciale.

Il documento elenca le violazioni, il livello di gravità associato e l’articolo normativo applicabile, consentendo così una consultazione univoca per controlli, attività ispettive e verifiche documentali. Il provvedimento specifica inoltre che il decreto direttoriale del 15 dicembre 2016 risulta abrogato.

La tabella ufficiale può essere scaricata al linl disponibile in formato PDF.

Applicazione della tabella sanzioni autotrasporto

La tabella aggiornata viene utilizzata nei controlli su strada effettuati dagli organi di polizia stradale e nelle verifiche presso le sedi delle imprese, oltre che nelle attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Inoltre, fornisce le informazioni richieste dal sistema europeo ERRU, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 e alla sua modifica contenuta nel regolamento (UE) 2023/2381.

Il decreto richiama anche le modalità di raccolta e trasmissione delle infrazioni previste dal decreto interministeriale del 25 settembre 2024, necessarie ai fini del calcolo dell’indice di rischio previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 144/2008.

Impatto per il settore

L’adozione della tabella della gravità delle sanzioni su strada per l’autotrasporto aggiornata rende più omogenea e trasparente l’applicazione delle norme europee e nazionali, favorendo una classificazione univoca delle infrazioni e delle relative sanzioni.

Camionisti, imprese di autotrasporto e autorità di vigilanza dispongono così di uno strumento aggiornato per l’attività operativa e ispettiva.

Leggi anche: Autotrasporto: multe più pesanti per i camionisti nel 2026