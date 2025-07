CAMION

I dati: 341 nuovi furti per 6 milioni di euro sottratti in 30 paesi, ecco dove

A maggio 2025, il settore dell’autotrasporto merci ha registrato un aumento significativo dei furti e delle perdite di carico su camion e mezzi pesanti.

Secondo il TAPA EMEA Intelligence System (TIS), i dati segnalano 341 furti su camion e mezzi pesanti in 30 Paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa, con perdite economiche complessive superiori a 6 milioni di euro. Questi dati evidenziano le criticità che interessano camion, mezzi pesanti e autisti impegnati nel trasporto su strada.

Furti e sicurezza nel settore autotrasporto: protezione di camion, mezzi pesanti e autisti

La sicurezza delle merci nel trasporto su strada è un elemento fondamentale per garantire l’efficienza delle filiere logistiche. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, dispositivi GPS e procedure di allerta rapida alle autorità è essenziale per prevenire i furti e facilitare il recupero dei beni sottratti.

Un episodio emblematico è avvenuto il 23 maggio a Verona, dove una rete criminale ha disattivato le telecamere di sicurezza di un centro di smistamento merci, rubando 80 scatoloni di abbigliamento per un valore di circa 200.000 euro. Grazie al sistema GPS installato sul camion, le forze dell’ordine hanno individuato il mezzo e arrestato tre sospetti.

Perdite economiche nell’autotrasporto a maggio 2025

Nel mese di maggio, 71 furti su camion e mezzi pesanti con perdita economica accertata hanno causato danni per quasi 6 milioni di euro, con una media di circa 84.000 euro per incidente. La perdita media giornaliera per l’autotrasporto è stata di circa 192.000 euro.

Tra i furti più rilevanti, spiccano casi con perdite superiori a 100.000 euro, come il furto di un rimorchio a Laon, Francia, per 2 milioni di euro e un episodio a Haifa, Israele, con una perdita di circa 1,96 milioni di euro. Altri furti importanti si registrano in Grecia, Nigeria, Germania e Spagna.

Furti di merci su camion e mezzi pesanti implicazioni per gli autisti

Oltre ai grandi furti, segnalati furti di merci su camion e mezzi pesanti con valori compresi tra 50.000 e 100.000 euro, riguardanti apparecchiature elettriche, metalli, dispositivi elettronici, biciclette e prodotti alimentari.

In diversi casi, le indagini hanno portato all’arresto di autisti sospettati di complicità. Un esempio accaduto a Torino dove tre camionisti sono stati fermati per furti ai danni di beni destinati alla grande distribuzione.

Paesi più colpiti dai furti nell’autotrasporto

I furti nel settore dell’autotrasporto sono concentrati soprattutto in Germania e Italia, con rispettivamente 69 e 62 incidenti segnalati. Seguono Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Sudafrica, Francia e Grecia. I numeri sonoi significativi e confermano la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per camion, mezzi pesanti e autisti.

Rafforzare la sicurezza per camion, mezzi pesanti e autisti

Il settore dell’autotrasporto resta esposto a rischi elevati di furti e perdite, con rilevanti impatti economici. L’adozione di tecnologie avanzate di sicurezza e la formazione mirata per gli autisti rappresentano la migliore strategia per tutelare il carico e ridurre i rischi.

Il costante monitoraggio dei dati del TAPA EMEA Intelligence System fornisce supporto essenziale per sviluppare strategie di prevenzione efficaci e proteggere il trasporto su strada.

