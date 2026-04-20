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Fermo nazionale dell’autotrasporto confermato: stop dal 25 al 29 maggio 2026. Il gasolio è stabilmente sopra i 2 euro al litro e le imprese ne stanno risentendo. In più, il rischio di interruzioni complica la gestione delle flotte.

Se il trasporto merci si ferma e fa sciopero, le conseguenze arrivano subito: consegne in ritardo, costi che salgono, servizi più difficili da garantire. In una situazione così, riuscire ad adattarsi rapidamente diventa essenziale per continuare a lavorare.

Autotrasporto in crisi: limiti dei modelli operativi tradizionali

Il fermo nazionale mette in evidenza un limite strutturale dell’autotrasporto: molte aziende continuano a operare con pianificazioni statiche e strumenti non integrati. Quando si verificano eventi critici come uno sciopero, questo approccio rende difficile intervenire in modo tempestivo, aumentando inefficienze e costi operativi.

Il problema principale è la mancanza di una visione unificata delle variabili operative. Informazioni come lo stato dei veicoli, le condizioni della rete, la disponibilità degli autisti e l’impatto economico delle decisioni sono spesso frammentate, rendendo complessa una gestione efficace delle emergenze.

Strumenti reali per affrontare la crisi nell’autotrasporto

Per gestire una crisi nell’autotrasporto, è necessario adottare strumenti in grado di integrare dati, pianificazione e operatività.

Non basta più gestire tutto a mano o seguire piani rigidi: quando le condizioni cambiano, bisogna riuscire ad adattarsi in fretta.

Le soluzioni più avanzate lavorano sui dati raccolti ogni giorno, sia dai veicoli sia dall’esterno. Da lì si possono stimare consumi e costi e capire subito dove intervenire. Avere informazioni aggiornate aiuta a correggere le operazioni in corsa e a limitare i problemi quando qualcosa si blocca.

Per questo la digitalizzazione non è più solo un modo per migliorare l’efficienza: oggi serve proprio per tenere in piedi le attività anche nelle situazioni più complicate.

Enaide di MinervaS: pianificazione predittiva per l’autotrasporto

enaide, piattaforma sviluppata da MinervaS, rappresenta il livello applicativo dedicato alla pianificazione e all’ottimizzazione delle flotte.

Il sistema mette insieme i dati che arrivano dai veicoli con quelli esterni e li usa per capire in anticipo consumi, emissioni e costi.

In pratica, incrocia elementi come chilometri percorsi, tipo di mezzo, carico e condizioni di utilizzo. Così è possibile stimare prima quanto costerà una missione e valutare alternative più convenienti prima di partire.

La piattaforma segue tutto il ciclo operativo, dalla pianificazione fino alla verifica dei risultati. Per ogni viaggio permette di stimare consumi ed emissioni di CO₂ tenendo conto delle caratteristiche del veicolo e di come viene utilizzato.

Durante il viaggio arrivano indicazioni in tempo reale per il conducente, ad esempio su velocità e modo di guidare, in base a traffico, meteo e carico. Così si riesce a consumare meno e a viaggiare in modo più sicuro.

A valle delle operazioni, enaide integra strumenti di analisi avanzata che consentono di monitorare le performance del veicolo e del conducente.

I dati raccolti vengono usati per creare report su consumi, emissioni e stile di guida. Servono a capire come stanno andando i mezzi e dove si può migliorare.

enaide può essere adattata alle esigenze della flotta, con moduli attivabili quando servono, e si collega ai sistemi gestionali già in uso tramite API. In questo modo si aggiungono le funzioni di analisi e ottimizzazione senza stravolgere l’organizzazione esistente.

Tutto questo permette di collegare pianificazione, esecuzione e analisi, usando i dati per prendere decisioni man mano che le attività procedono.

In una fase di crisi nell’autotrasporto, le funzionalità di enaide assumono un valore operativo diretto. La previsione dei consumi e dei costi consente di selezionare in anticipo le missioni più sostenibili, evitando tratte non efficienti in condizioni di forte incertezza.

Le indicazioni di guida in tempo reale permettono di contenere i consumi anche in presenza di traffico irregolare o deviazioni, riducendo l’impatto dell’aumento del carburante.

Allo stesso tempo, gli strumenti di analisi delle performance rendono possibile individuare rapidamente inefficienze e comportamenti non ottimali, intervenendo in modo mirato su veicoli e conducenti.

Questo aiuta a contenere i costi e a garantire la continuità delle attività più importanti, anche quando la situazione si complica.

La piattaforma enaide è inoltre progettata per essere facile da utilizzare.

Architettura modulare e integrazione nei sistemi esistenti

enaide è organizzata in moduli che si possono attivare in base alle necessità. Così si possono introdurre le varie funzionalità un po’ alla volta, senza cambiamenti pesanti.

Si collega anche ai sistemi già presenti, come TMS ed ERP, tramite API. In questo modo le nuove funzioni si inseriscono nei processi esistenti senza dover cambiare tutto.

Stima dei risparmi operativi

La piattaforma include strumenti di simulazione. Servono a stimare i possibili risparmi operativi. Tengono conto di diversi fattori: tipo di veicolo, percorrenza annua, dimensione della flotta, alimentazione.

Le analisi si basano su dati raccolti su strada. Offrono indicazioni concrete sull’impatto economico. Permettono di valutare le soluzioni prima di adottarle.

Stile di guida e supporto ai conducenti

La piattaforma enaide non si limita alla pianificazione e al monitoraggio. Lavora anche sullo stile di guida. Analizza come vengono utilizzati i veicoli. Include sistemi di incentivazione per i conducenti.

I dati su accelerazioni, frenate e consumi vengono analizzati in modo continuo. Servono per fornire indicazioni pratiche. Aiutano a correggere comportamenti non efficienti. Permettono di migliorare la guida nel tempo. Intervenire su questi aspetti ha effetti diretti sui consumi e sulle emissioni e si integra con le attività di pianificazione e controllo.

MinervaS: infrastruttura dati e monitoraggio in tempo reale

Accanto al livello applicativo, MinervaS fornisce l’infrastruttura tecnologica che rende possibile la raccolta e l’elaborazione dei dati. Il sistema si basa su dispositivi di bordo o integrazioni software che acquisiscono informazioni direttamente dal veicolo, tra cui consumi, velocità, accelerazioni e stato operativo.

I dati vengono elaborati in tempo reale. Vengono integrati con informazioni esterne, come traffico e condizioni della rete. Tecnologie come le comunicazioni V2X e i sistemi di assistenza alla guida permettono di avere una visione sempre aggiornata della flotta.

In una fase di crisi, questo tipo di monitoraggio aiuta ad adattare rapidamente le operazioni. Permette di intervenire sulle tratte in corso. Consente di ottimizzare l’uso dei mezzi disponibili.

Autotrasporto e gestione operativa durante il fermo nazionale

La combinazione tra pianificazione predittiva e monitoraggio in tempo reale consente di affrontare una crisi dell’autotrasporto con un approccio strutturato. Le decisioni non si basano più su ipotesi statiche, ma su dati aggiornati che riflettono le condizioni operative effettive.

Questo permette di riorganizzare le attività, ridurre l’esposizione alle criticità e mantenere la continuità operativa per le missioni prioritarie. Allo stesso tempo, i conducenti possono ricevere indicazioni aggiornate che contribuiscono a contenere i consumi e a migliorare la sicurezza.

Autotrasporto e analisi dell’impatto economico

Un elemento centrale nella gestione della crisi è la capacità di valutare l’impatto economico delle decisioni operative. L’autotrasporto è fortemente influenzato dal costo del carburante e dalle inefficienze legate alle interruzioni delle attività.

Attraverso l’analisi dei dati, è possibile stimare gli extracosti associati al fermo nazionale e confrontare diverse strategie operative. Questo consente ai fleet manager di prendere decisioni più consapevoli, bilanciando esigenze operative e sostenibilità economica.

Il futuro dell’autotrasporto tra dati e adattività

Il fermo nazionale rappresenta un punto di svolta per l’autotrasporto. La crescente instabilità del contesto operativo richiede un approccio basato su integrazione dei dati, capacità predittiva e strumenti di supporto decisionale.

Soluzioni come enaide di MinervaS dimostrano come l’innovazione tecnologica possa rendere la gestione delle flotte più resiliente e adattiva. In un settore sempre più esposto a variabili esterne, la capacità di utilizzare i dati in modo efficace diventa un elemento determinante per garantire continuità operativa e sostenibilità nel lungo periodo.

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