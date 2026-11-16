CAMION

Nell’autotrasporto il fatturato cresce. Questo non significa necessariamente che le imprese guadagnino di più.

Il costo del carburante, quello del personale, gli oneri finanziari e le inefficienze operative continuano ad assorbire una parte importante dei ricavi. E anche quando le tariffe aumentano, recuperare redditività non è scontato.

A mettere in evidenza questa situazione è il report Freight Insights 2026 dell’Osservatorio MOST, presentato all’11° Forum di Conftrasporto.

Secondo il preconsuntivo, il fatturato complessivo del trasporto merci in Italia raggiunge i 98 miliardi di euro. Il 44% in più rispetto al 2019. La redditività media degli ultimi tre anni, misurata attraverso il rapporto tra EBITDA e fatturato, si attesta invece al 5,9%.

Il dato sul fatturato racconta un comparto cresciuto in valore. Quello sulla redditività richiama l’attenzione su una questione diversa: quanto riescono effettivamente a trattenere le aziende dopo aver sostenuto i costi della propria attività?

Autotrasporto: i costi che assorbono la crescita

Il rapporto mostra quanto siano aumentate le principali voci di spesa rispetto al periodo precedente alla pandemia.

Tra il 2019 e il 2026 il costo della manodopera è cresciuto del 18%, quello degli spazi del 30% e l’energia elettrica del 73%. Ancora più marcato l’aumento del costo del denaro, pari al 111%.

Per le imprese di autotrasporto il carburante resta uno dei fattori più delicati. Il prezzo del diesel è aumentato del 34% rispetto al 2019, con un incremento del 19,6% nel confronto tra il 2025 e il 2026.

A confermarne il peso è anche l’indagine condotta dall’Osservatorio su 320 imprese di autotrasporto. La spesa per il carburante risulta rilevante indipendentemente dalla dimensione aziendale, ma nelle realtà più piccole assume più frequentemente il ruolo di principale voce di costo.

Una differenza che può incidere sulla capacità di assorbire i rincari. Una grande flotta può distribuire alcune spese su un numero elevato di mezzi e servizi.

Per un piccolo trasportatore, invece, anche una variazione relativamente contenuta del costo chilometrico può pesare sulla redditività di un contratto.

Le tariffe dei trasporti aumentano, ma quanto rimane alle imprese

Il mercato ha reagito all’aumento dei costi anche attraverso l’adeguamento delle tariffe.

Secondo il Transport Index contenuto nel report Freight Insights 2026, i prezzi del trasporto sono aumentati del 6,4% nei contratti continuativi e del 7,7% nel mercato spot rispetto al 2025.

Ma c’è un altro dato che merita attenzione. Considerando le tariffe al netto della componente carburante, gli incrementi scendono al 2,3% per i contratti e al 3,7% per il mercato spot.

Una parte significativa degli aumenti tariffari riflette quindi il maggiore costo del carburante, senza tradursi necessariamente in un analogo miglioramento dei margini.

L’adeguamento dei prezzi rimane uno strumento fondamentale per difendere i conti aziendali. Non sempre è possibile trasferire integralmente i rincari ai clienti. Alcuni rapporti commerciali hanno una forte pressione competitiva.

Il risultato dipende anche dalla capacità di organizzare i servizi, contenere i costi per chilometro e utilizzare i veicoli nel modo più efficiente possibile.

I chilometri percorsi non hanno tutti lo stesso valore

La redditività di un trasporto si gioca anche lontano dal momento della fatturazione.

Un camion fermo nel traffico, un’attesa prolungata prima dello scarico o un viaggio di ritorno senza merce possono modificare sensibilmente il risultato economico di una tratta.

Il rapporto Freight Insights dedica ampio spazio proprio agli effetti della congestione stradale. Per il 2025 stima un costo complessivo di 4,86 miliardi di euro per il sistema logistico ed economico italiano, considerando i soli spostamenti intercomunali.

Di questi, 2,03 miliardi sono attribuiti ai veicoli industriali e 2,83 miliardi ai veicoli commerciali.

Si tratta di una stima economica del tempo perso a causa della congestione, non di una spesa direttamente sostenuta dalle aziende per lo stesso importo. Il dato, tuttavia, aiuta a comprendere quanto le condizioni della rete stradale possano incidere sull’efficienza complessiva dei trasporti.

Il report segnala inoltre criticità nella disponibilità di vettori su alcune tratte internazionali, soprattutto verso i mercati nei quali risulta più difficile trovare carichi di ritorno.

Sono problemi differenti, ma hanno una conseguenza comune: aumentano le risorse necessarie per effettuare un servizio e possono ridurne la convenienza economica.

Autotrasporto e redditività: dove possono intervenire le aziende

Un trasporto può essere remunerativo sulla carta, ma perdere parte della sua convenienza quando si considerano i chilometri percorsi a vuoto, le attese per il carico e lo scarico e il carburante effettivamente consumato.

Per le imprese di autotrasporto diventa quindi importante conoscere il costo reale di ogni servizio, non soltanto quello stimato al momento di concordare la tariffa.

Una migliore organizzazione dei viaggi può ridurre le percorrenze improduttive, mentre il monitoraggio dei consumi permette di individuare differenze anche significative tra mezzi impegnati su tratte simili.

Proprio il carburante rappresenta una delle voci sulle quali è possibile intervenire senza necessariamente rinnovare la flotta. Le condizioni del traffico, il carico trasportato e lo stile di guida incidono sui consumi e, di conseguenza, sul costo chilometrico. Disporre di informazioni più precise su questi aspetti aiuta a capire dove si può risparmiare e quanto quel risparmio incida sui conti aziendali.

Dalla misurazione dei consumi all’efficienza: il contributo di MinervaS

L’innovazione tecnologica sta rendendo possibile un controllo più puntuale dei consumi, anche durante lo svolgimento del trasporto.

Su questo fronte opera MinervaS, azienda tecnologica italiana che ha sviluppato enaide®, il co-pilota intelligente pensata per migliorare l’efficienza energetica dei veicoli e delle flotte.

Il sistema utilizza informazioni relative al percorso, al traffico, al meteo e al carico per suggerire al conducente velocità e accelerazioni più efficienti. Consente inoltre di prevedere i consumi prima della partenza e di analizzare le prestazioni del mezzo, mettendo a disposizione del fleet manager dati utili per valutare le possibilità di risparmio.

L’obiettivo è intervenire su una voce di costo che le imprese possono almeno in parte controllare: la quantità di energia necessaria per effettuare un viaggio.

MinervaS mette inoltre a disposizione un calcolatore del risparmio potenziale, attraverso il quale è possibile stimare i benefici in funzione del numero di veicoli, delle percorrenze annuali e della tipologia di propulsione. Le stime si basano sui dati raccolti durante sperimentazioni e progetti pilota e dipendono dalle condizioni effettive di utilizzo.

Recuperare margini, oltre la crescita del fatturato

Il quadro che emerge da Freight Insights 2026 pone una questione destinata a rimanere centrale per l’autotrasporto: far crescere i ricavi è importante, ma lo è altrettanto migliorare il risultato economico dei servizi effettuati.

La revisione delle tariffe, l’organizzazione dei carichi e la riduzione dei tempi improduttivi rimangono strumenti essenziali. A questi si affianca la possibilità di sfruttare i dati e le nuove tecnologie per contenere i consumi e rendere più efficiente l’impiego dei veicoli.

In un settore da 98 miliardi di euro di fatturato, la sfida è fare in modo che una quota maggiore del valore prodotto dai trasporti rimanga nelle aziende che li effettuano.