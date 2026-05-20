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Dal 2028 il costo del gasolio potrebbe aumentare di oltre il 17% per effetto dell’ETS2. Il nuovo sistema europeo sulle emissioni che coinvolgerà anche il trasporto su strada.

Per le aziende di autotrasporto si prospetta quindi una fase di forte pressione sui costi operativi. In un contesto già segnato da caro energia, pedaggi elevati e margini sempre più ridotti.

Secondo Confcommercio e CER, l’impatto economico complessivo sul trasporto su strada potrebbe arrivare fino a 11,3 miliardi di euro annui.

La quota maggiore riguarderà proprio il gasolio con gli aumenti più pesanti.

ETS2: perché aumenterà il prezzo del gasolio

L’ETS2 estenderà il mercato europeo delle emissioni anche ai carburanti utilizzati nel trasporto stradale. In pratica, le emissioni prodotte da diesel e benzina avranno un costo aggiuntivo legato alla CO₂, destinato a riflettersi direttamente sul prezzo finale alla pompa.

Le stime contenute nel rapporto CER-Confcommercio indicano che il prezzo del diesel potrebbe passare dagli attuali 2,06 euro al litro fino a 2,41 euro nello scenario peggiore. La componente ETS arriverebbe a incidere fino a 29 centesimi al litro.

Per il settore dell’autotrasporto si tratta di un impatto particolarmente delicato, considerando che il carburante rappresenta una delle principali voci di costo per le imprese.

Quanto spenderanno in più le aziende di autotrasporto

Gli effetti economici rischiano di essere molto pesanti soprattutto per chi opera con flotte numerose o percorrenze elevate.

Secondo il rapporto:

un veicolo commerciale leggero potrebbe sostenere fino a 960 euro annui di costi aggiuntivi;

di costi aggiuntivi; un camion superiore alle 26 tonnellate potrebbe superare gli 11.300 euro annui di extracosti;

potrebbe superare gli di extracosti; anche autobus turistici e minibus vedrebbero aumentare sensibilmente i costi operativi.

Numeri che preoccupano un comparto già alle prese con aumento dei pedaggi, caro assicurazioni, difficoltà nel reperimento degli autisti e rallentamento della domanda.

Il rischio di rincari lungo tutta la filiera

Secondo il rapporto CER-Confcommercio, il maggior costo del carburante verrà trasferito quasi integralmente lungo la filiera, fino ad arrivare ai consumatori finali. Questo perché la domanda di carburanti nel trasporto merci è considerata rigida: le imprese hanno margini limitati per ridurre i consumi nel breve periodo.

Il rischio concreto è quindi un aumento generalizzato dei costi logistici, con effetti sui prezzi di trasporto, distribuzione e merci.

Le richieste del settore autotrasporto

Dal mondo dell’autotrasporto arrivano già richieste precise per evitare che l’ETS2 si trasformi in una nuova emergenza per il settore.

Tra le misure richieste ci sono compensazioni sugli oneri ETS2, riduzione del peso fiscale sul gasolio e sostegno agli investimenti per il rinnovo delle flotte.

Pasquale Russo, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Conftrasporto, ha parlato apertamente del rischio di mettere “in ginocchio” molte imprese italiane senza adeguati correttivi.

ETS2 e futuro dell’autotrasporto

La transizione green del trasporto merci resta uno degli obiettivi centrali dell’Unione Europea. Il tema della sostenibilità economica per le imprese diventa sempre più urgente.

Nei prossimi anni il settore dovrà affrontare nuovi investimenti, costi energetici più elevati e una trasformazione profonda del modello logistico. Per l’autotrasporto italiano, il 2028 rischia così di diventare uno spartiacque decisivo tra competitività e decarbonizzazione.

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