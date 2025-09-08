CAMION

Autotrasporto: emergenza aree di sosta e parcheggio per i camion

Il settore dell’autotrasporto vive un’emergenza crescente: la mancanza di aree di sosta e parcheggio per i camion adeguate e sicure.

La vicepresidente della Commissione europea per l’occupazione e le competenze, Roxana Mînzatu, ha visitato il Belgio per verificare di persona la disparità delle condizioni delle aree di sosta e parcheggio per camion, passando da strutture moderne a siti privi di servizi di base.

L’iniziativa, promossa da IRU con la collaborazione di ETF ed ESPORG, si inserisce nel dibattito sul prossimo bilancio UE e mette in primo piano una questione cruciale per i camionisti e per il futuro dell’autotrasporto europeo.

Parcheggio e aree di sosta: un’urgenza per i camionisti

La carenza di aree di sosta e parcheggio sicure per i camion non è solo un problema logistico. Per gli autotrasportatori significa lavorare senza garanzie di sicurezza, riposare in aree non protette e affrontare ogni giorno il rischio di furti o aggressioni.

Mînzatu ha ribadito che investire in aree di sosta per camion moderne e protette significa dare dignità ai lavoratori dell’autotrasporto, migliorare la sicurezza stradale e rendere più attrattiva la professione di camionista, in un settore che soffre da tempo una grave carenza di manodopera.

Autotrasporto europeo in crisi: pochi parcheggi per tanti camion

I numeri parlano chiaro: in tutta l’Unione Europea sono stimati circa 380.000 parcheggi per camion, ma solo 4.943 sono certificati come sicuri e protetti. Questo lascia una carenza di oltre 390.000 posti per camion già nel 2022, con previsioni di arrivare a 483.000 entro il 2040.

La crisi delle aree di sosta per camion colpisce soprattutto Francia, Germania, Benelux, Spagna, Italia ed Europa centrale, dove gli autotrasportatori affrontano quotidianamente la difficoltà di trovare un parcheggio sicuro per camion lungo i principali corridoi di trasporto.

Investimenti in aree di sosta e parcheggio camion: ostacoli burocratici

Negli ultimi anni la Commissione europea ha destinato 750 milioni di euro al potenziamento delle aree di sosta e parcheggio per camion, grazie al Meccanismo per collegare l’Europa.

Tuttavia, la realizzazione di nuove aree di sosta per camion incontra ostacoli. Lentezze burocratiche e riluttanza delle autorità locali a concedere permessi impediscono di trasformare i finanziamenti in infrastrutture concrete.

Questa situazione lascia migliaia di camionisti senza parcheggi per mezzi pesanti sicuri, aumentando i rischi per la sicurezza dell’autotrasporto e dell’intero sistema logistico.

Il futuro dell’autotrasporto dipende da aree di sosta sicure

La presenza congiunta di Commissione europea, IRU, sindacati dei camionisti e operatori del settore ha lanciato un messaggio forte. La sicurezza delle aree di sosta e parcheggio per camion deve diventare una priorità politica e finanziaria.

Senza nuove aree di sosta per camion, l’autotrasporto continuerà a essere penalizzato. Con conseguenze dirette sulla sicurezza stradale e sulla capacità di attrarre nuovi autisti in un settore già in difficoltà.

Investire in parcheggi sicuri per camion significa garantire il futuro dell’autotrasporto e della mobilità delle merci in Europa.

Continua a leggere: Autotrasporto: nuove aree sosta e parcheggio per mezzi pesanti, dove sono