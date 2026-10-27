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Dopo lo sciopero l’autotrasporto torna al confronto politico. A Roma, il 27 ottobre, si è riunito per la prima volta al MIT il Tavolo permanente Trasporto e Logistica, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi.

Un appuntamento che mette allo stesso tavolo istituzioni, trasportatori, committenza e operatori logistici, con una domanda concreta sullo sfondo: come rendere sostenibile il lavoro delle imprese di autotrasporto?

Autotrasporto, i costi di esercizio sul tavolo del MIT

Il primo nodo riguarda le spese che pesano sull’attività quotidiana delle aziende di autotrasporto. L’analisi dei costi di esercizio è stata indicata tra le priorità, insieme alla corretta remunerazione dei servizi di trasporto.

Due questioni strettamente legate: senza un equilibrio tra quanto costa muovere le merci e quanto viene riconosciuto per farlo, la tenuta economica delle imprese resta sotto pressione.

Nel confronto è entrata anche la revisione degli incentivi per l’autotrasporto. L’obiettivo indicato è superare il sistema degli aiuti generalizzati, aprendo una riflessione su misure più mirate. Per il settore, la differenza la faranno i criteri che verranno definiti e la loro capacità di rispondere ai problemi reali.

Contratti e committenza: cosa deve cambiare

Il Tavolo servirà anche a esaminare proposte normative per migliorare la regolarità del settore e costruire rapporti contrattuali più sostenibili.

Tra i punti evidenziati c’è il maggiore coinvolgimento della committenza, chiamata a partecipare al confronto sulle condizioni in cui operano gli autotrasportatori.

Non si tratta soltanto di risorse per l’autotrasporto. C’è il riconoscimento del valore del servizio, in una filiera in cui ogni passaggio incide su tempi, costi e responsabilità.

Autotrasporto e logistica, la sfida della digitalizzazione

Tra i dossier aperti figura la digitalizzazione della catena logistica, insieme al rafforzamento del dialogo con le istituzioni europee. Il nuovo organismo coinvolge il Ministero, la Presidenza del Consiglio, le associazioni dell’autotrasporto e le confederazioni datoriali interessate.

La riunione dà seguito all’impegno assunto dal ministro Matteo Salvini, ma il risultato, per ora, è soprattutto un metodo: rendere stabile il confronto tra soggetti che spesso affrontano gli stessi problemi da posizioni diverse.

Dopo lo sciopero, il settore aspetta risposte verificabili. Il Tavolo è partito; ora conteranno le decisioni sui costi, sui contratti e sulla competitività delle imprese. La partita, da oggi, si gioca sulla concretezza delle misure.