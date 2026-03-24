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L’autotrasporto in Spagna cambia passo. Dal 5 ottobre 2026, i documenti di controllo saranno solo digitali. La novità riguarda sia i vettori nazionali sia quelli stranieri attivi nel cabotaggio.

È una svolta concreta. Le imprese di trasporto merci dovranno aggiornare strumenti, processi e competenze.

Autotrasporto e documenti digitali: cosa cambia

La novità deriva dalla Legge sulla mobilità sostenibile del dicembre 2025. Introduce il Documento de Control Electrónico.

Nel settore dell’autotrasporto, questo documento conterrà tutte le informazioni chiave. Tra queste ci sono il luogo di carico e scarico, il tipo e il peso della merce, la data del trasporto e la targa del veicolo.

Dal 5 ottobre 2026, per il trasporto merci su strada in Spagna, la carta non sarà più valida. L’obbligo si estende anche al cabotaggio, con impatto diretto sulle aziende straniere.

I controlli su strada per l’autotrasporto

Per l’autotrasporto, le modalità di controllo sono già definite. I documenti potranno essere mostrati su dispositivi elettronici oppure condivisi tramite QR code o piattaforme sicure.

Questo approccio rende i controlli più rapidi. Riduce i tempi di verifica e limita i fermi operativi.

Sanzioni e rischi operativi

Nel settore dell’autotrasporto, il mancato adeguamento comporta conseguenze rilevanti. Dal 5 ottobre 2026, il documento cartaceo non sarà accettato. L’assenza del documento digitale porterà a sanzioni amministrative. Nei casi più gravi, le autorità potranno fermare il veicolo.

Per le aziende di trasporto merci su strada, il rischio non è solo economico. È anche operativo.

Normativa europea

L’introduzione dell’obbligo digitale nell’autotrasporto ha sollevato alcuni dubbi. In particolare sulla compatibilità con il Regolamento 1072/2009 e con il Regolamento 2020/1056 (eFTI).

Nonostante queste criticità, è probabile che le autorità spagnole applichino le nuove regole in modo rigoroso. Anche nel contesto del trasporto merci su strada internazionale.

Autotrasporto: aziende ancora poco preparate

Il livello di preparazione nel settore dell’autotrasporto resta basso. Secondo uno studio Fenadismer–Continental, solo il 17% delle aziende si sente pronto. Una parte significativa dichiara invece una preparazione insufficiente o nulla.

Molti operatori si aspettano che sia lo spedizioniere a fornire il documento digitale. Tuttavia, nel trasporto merci su strada la responsabilità è condivisa tra le parti.

La sicurezza digitale

La digitalizzazione introduce nuove criticità. Anche nell’autotrasporto. La gestione dei documenti richiede sistemi sicuri e affidabili. Le aziende devono proteggere i dati e garantire la continuità operativa. Un problema informatico può compromettere l’intero processo di trasporto.

Autotrasporto: opportunità della transizione digitale

Nonostante le difficoltà iniziali, la digitalizzazione offre vantaggi concreti per l’autotrasporto. Migliora la trasparenza delle operazioni. Riduce gli errori documentali. Semplifica i controlli e favorisce l’integrazione con strumenti digitali come l’eCMR.

Nel medio periodo, il settore del trasporto merci su strada può diventare più efficiente e competitivo.

Autotrasporto: cosa fare prima del 5 ottobre 2026

Le imprese di autotrasporto devono prepararsi in anticipo. Serve adottare soluzioni digitali adeguate. È fondamentale formare il personale e verificare la conformità normativa. Allo stesso tempo, diventa essenziale investire nella sicurezza informatica e migliorare il coordinamento con i partner logistici. Anticipare il cambiamento permette di evitare criticità.

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