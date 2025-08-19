CAMION

Dal 18 agosto al 7 settembre 2025 entrano in vigore importanti restrizioni che riguardano l’autotrasporto con divieti per i mezzi pesanti sulla SS16 Adriatica, nel tratto compreso tra il km 147+100 e il km 154+500.

Il provvedimento è legato ai lavori di manutenzione straordinaria al ponte mobile sul Canale Candiano di Ravenna.

L’ordinanza ANAS n. 1038/2025/BO abbassa il limite di transito per camion e mezzi pesanti, imponendo una massa massima consentita di 15 tonnellate, sulla SS16 Adriatica, con deviazioni obbligatorie per tutte le attività di autotrasporto nell’area interessata.

Divieti mezzi pesanti autotrasporto SS16 Adriatica

Il provvedimento ANAS stabilisce che, dalle 7:00 alle 21:00, non potranno transitare sulla SS16 Adriatica camion e mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 15 tonnellate.

Si tratta di un divieto che incide direttamente sull’autotrasporto nazionale e locale, con conseguenze sui tempi di consegna e sulla logistica dei camionisti.

Restano esclusi dal divieto soltanto:

i mezzi di soccorso,

gli autobus per trasporto passeggeri,

i veicoli diretti ai cantieri ANAS lungo la SS16 e la SS67,

i mezzi d’opera impegnati in attività di pronto intervento.

Queste deroghe garantiscono che i servizi essenziali e i lavori in corso possano proseguire senza ostacolare la sicurezza stradale.

Percorsi alternativi per i camionisti e mezzi pesanti

Per ridurre i disagi all’autotrasporto e mantenere la fluidità del trasporto merci, l’ordinanza ANAS individua precise deviazioni rispetto alla SS16 Adriatica, obbligatorie per i mezzi pesanti:

Camion provenienti da sud : obbligo di deviare sulla SS3bis Tiberina in direzione Cesena, con ingresso successivo in A14 verso nord e prosecuzione sulla A14dir fino al rientro sulla SS16.

: obbligo di deviare sulla in direzione Cesena, con ingresso successivo in verso nord e prosecuzione sulla fino al rientro sulla SS16. Camion provenienti da nord: obbligo di imboccare la A14dir in direzione nord, proseguendo sulla A14 verso sud fino allo svincolo di Cesena Nord, per poi uscire sulla SS3bis Tiberina e rientrare sulla SS16.

Questi percorsi alternativi sono fondamentali per evitare congestionamenti e consentire al settore dell’autotrasporto di proseguire le attività, nonostante i lavori sulla tangenziale di Ravenna e sui viadotti di Montone e Ronco.

Impatti sull’autotrasporto

Oltre al divieto mezzi pesanti sulla SS16 Adriatica, il Comune di Ravenna ha predisposto ordinanze mirate a regolare la viabilità cittadina. In particolare:

i camion autorizzati con massa superiore a 5 tonnellate potranno percorrere tracciati dedicati sulle vie urbane. (Viale Europa, via Darsena, via Montecatini e via delle Industrie);

i mezzi non autorizzati dovranno obbligatoriamente utilizzare le arterie statali e autostradali.

Le misure evidenziano come la gestione dell’autotrasporto nell’area di Ravenna sia diventata estremamente complessa. I lavori infrastrutturali si sommano alla chiusura del ponte mobile.

