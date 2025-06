CAMION

Con l’arrivo dell’estate, per il settore dell’autotrasporto si intensificano i divieti di circolazione per i mezzi pesanti.

Il calendario divieti mezzi pesanti estivo è stabilito su base annuale dal decreto n. 314 del 12 dicembre 2024, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il provvedimento stabilisce il calendario dei divieti alla circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate nei giorni festivi, nei weekend e in altri periodi critici per il traffico.

L’obiettivo è garantire sicurezza e fluidità sulla rete stradale, intervenendo nei momenti di maggiore congestione.

Chi è soggetto ai divieti mezzi pesanti

Le limitazioni riguardano i veicoli per il trasporto di merci con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Sono inclusi anche i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi che trasportano merci pericolose e i trattori stradali isolati, se superano il limite di peso stabilito.

Il decreto coinvolge l’intero settore dell’autotrasporto, chiamato ad adeguarsi con una pianificazione precisa delle consegne nei periodi soggetti a limitazione.

Calendario divieti mezzi pesanti estate 2025

Luglio 2025

5 luglio, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 16:00

6 luglio, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

12 luglio, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 16:00

13 luglio, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

19 luglio, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 16:00

20 luglio, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

25 luglio, venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 22:00

26 luglio, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 16:00

27 luglio, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Agosto 2025

1 agosto, venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 22:00

2 agosto, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 22:00

3 agosto, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

8 agosto, venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 22:00

9 agosto, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 22:00

10 agosto, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

15 agosto, venerdì (Ferragosto), dalle ore 7:00 alle ore 22:00

16 agosto, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 16:00

17 agosto, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

23 agosto, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 16:00

24 agosto, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

30 agosto, sabato, dalle ore 8:00 alle ore 16:00

31 agosto, domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Divieti per trasporto merci pericolose

Divieti mezzi pesanti validi dal 24 maggio al 7 settembre 2025 per veicoli che trasportano merci pericolose classi ADR 1 e 7:

Ogni sabato, dalle ore 8:00 alle ore 24:00

Ogni domenica, dalle ore 0:00 alle ore 24:00

Esenzioni dai divieti mezzi pesanti

Non sono soggetti al blocco i veicoli delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della Croce Rossa. Sono esentati anche i mezzi destinati ai servizi pubblici essenziali, come acqua, gas, nettezza urbana, energia elettrica e poste.

I divieti mezzi pesanti non si applicano nemmeno ai veicoli che trasportano prodotti alimentari deperibili, latte fresco, animali vivi, carburanti, acqua potabile o che siano coinvolti in fiere, eventi sportivi, manifestazioni o spettacoli.

Sono inoltre autorizzati a circolare anche i trasporti intermodali via ferrovia, mare o aria, purché accompagnati dalla documentazione idonea.

Rientrano nelle esenzioni i veicoli che rientrano in sede o alla residenza del conducente, a condizione che la distanza non superi gli 80 km e non vengano utilizzate tratte autostradali.

Tutti i veicoli esentati devono esporre un cartello verde con la lettera “d”.

Come ottenere deroghe ai divieti mezzi pesanti

Quando un trasporto non rientra tra le esenzioni automatiche, l’impresa di autotrasporto può chiedere una deroga ai divieti mezzi pesanti alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto.

Possono presentare domanda le imprese titolari del veicolo, il committente o il destinatario della merce, oppure agenzie delegate.

In caso di viaggi in arrivo dall’estero, la domanda può essere inviata anche alla Prefettura della provincia di confine. La richiesta deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza e va indirizzata, preferibilmente, alla Prefettura della provincia da cui parte il veicolo o in cui ha sede l’impresa che esegue il trasporto.

La documentazione deve includere la data e l’orario del trasporto richiesto, la targa del veicolo, le località di partenza e arrivo con l’itinerario previsto, la descrizione della merce e la motivazione urgente del trasporto.

Le deroghe ai divieti mezzi pesanti possono essere concesse solo per motivazioni documentate e non rinviabili, come nel caso del trasporto di prodotti agricoli soggetti a rapido deterioramento, di alimenti per animali da allevamento, o di materiali destinati a cantieri per opere di interesse nazionale.

Anche i trasporti industriali a ciclo continuo, i veicoli coinvolti in fiere, spettacoli, eventi sportivi, i trasporti urgenti provenienti dall’estero o situazioni straordinarie possono accedere alla deroga, se ritenuti compatibili con la sicurezza della circolazione.

La Prefettura valuta la compatibilità del viaggio con le condizioni della rete stradale, del traffico e del meteo. Se l’istruttoria è favorevole, rilascia un’autorizzazione motivata, indicante giorno e ora, veicoli ammessi, percorso, merce autorizzata e l’eventuale possibilità di circolazione a vuoto. I mezzi autorizzati devono esporre un cartello verde con la lettera “a”.

Merci pericolose: divieti circolazione camion rafforzati in estate

Dal 24 maggio al 7 settembre, i divieti per i mezzi pesanti che trasportano merci pericolose delle classi ADR 1 e 7 sono ancora più rigidi: è vietata la circolazione ogni sabato dalle 8:00 alle 24:00 e per tutta la giornata di domenica.

Deroghe sono concesse solo per esigenze sanitarie urgenti, per trasporti militari o delle forze di polizia, per cantieri strategici o per spettacoli pirotecnici, sempre previa autorizzazione della Prefettura.

Continua a leggere: Divieti mezzi pesanti luglio e agosto 2025 in Europa