Il calendario completo con giorni e orari

Il tema dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti e del dosaggio camion in Austria resta al centro delle preoccupazioni degli operatori dell’autotrasporto e dei camionisti che attraversano il corridoio del Brennero.

Il governo regionale del Tirolo ha confermato anche per il 2026 la misura del cosiddetto “dosaggio dei camion”, che riguarda per l’Austria il tratto autostradale Kufstein/Kiefersfelden lungo la A12 in direzione Innsbruck.

Cos’è il dosaggio camion in Austria

Il dosaggio del traffico dei mezzi pesanti e dei camion in Austria è una misura adottata dal Tirolo per regolare i flussi di camion nei giorni di maggior congestione.

La polizia, a partire dalle ore 5:00 del mattino, istituisce un posto di controllo sulla A12 presso Kufstein Nord per rallentare e distribuire in maniera più uniforme l’accesso dei camionisti diretti verso sud, lungo l’asse A12-A13 fino al Brennero.

L’obiettivo è ridurre le code e garantire la sicurezza stradale in un tratto critico della valle dell’Inn, spesso congestionato dal traffico pesante internazionale. La misura non prevede un numero fisso di camion per ora, ma viene applicata in maniera flessibile a seconda della situazione reale del traffico. Inoltre, il blocco viene interrotto non appena non è più necessario.

Calendario dosaggio camion Austria 1° trimestre 2026

Il calendario ufficiale dei divieti per camion in Austria nel I° trimestre 2026 prevede otto giornate di dosaggio già fissate.

Mercoledì 7 gennaio 2026

Lunedì 2 febbraio 2026

Lunedì 9 febbraio 2026

Lunedì 16 febbraio 2026

Lunedì 23 febbraio 2026

Lunedì 2 marzo 2026

Lunedì 9 marzo 2026

Lunedì 16 marzo 2026

Si tratta di giornate individuate in base alle previsioni di traffico con particolare afflusso di mezzi pesanti.

Dati 2024 e 2025: confronto dei divieti per camionisti

Nel 2024 sono stati applicati 50 giorni di dosaggio ai camion diretti a sud verso il Brennero.

Per il 2025, invece, il numero è sceso a 36 giornate di blocco programmato, distribuite durante l’anno.

Questa riduzione è legata anche alla gestione delle chiusure parziali sul ponte Lueg, che hanno richiesto un adeguamento del calendario dei divieti per i mezzi pesanti.

Dove consultare i calendari ufficiali

Il governo del Tirolo pubblica regolarmente i calendari ufficiali dei giorni di dosaggio:

