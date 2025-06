CAMION

Istruzioni per richiedere la deduzione delle spese non documentate

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ufficializzato gli importi delle agevolazioni fiscali 2025 per l’autotrasporto. Confermata la deduzione forfetaria per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori che effettuano personalmente i trasporti.

Autotrasporto, deduzione spese non documentate: 48 euro al giorno per i trasporti fuori Comune

Con il comunicato stampa n. 63 del 13 giugno 2025, il MEF ha stabilito, per il settore autotrasporto, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli importi per la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori che effettuano personalmente i trasporti, prevista dall’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per l’anno d’imposta 2024, la deduzione delle spese non documentate per l’autotrasporto sarà pari a:

48,00 euro per ogni giorno in cui l’autotrasportatore effettua trasporti al di fuori del Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto.

Trasporti all’interno del Comune: deduzione al 35%

Il beneficio fiscale per la deduzione delle spese non documentate per autotrasportatori che effettuano personalmente i trasporti si applica anche ai trasporti effettuati all’interno del Comune sede dell’impresa di autotrasporto, ma in misura ridotta.

La deduzione delle spese non documentate sarà pari al 35% di 48 euro, cioè 16,80 euro per ogni giornata di attività.

Questa agevolazione si rivolge agli imprenditori individuali, agli autotrasportatori, del settore autotrasporto merci per conto terzi, che svolgono personalmente l’attività di trasporto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa fiscale.

Come richiedere la deduzione delle spese non documentate

La deduzione delle spese non documentate potrà essere indicata in dichiarazione dei redditi, come di consueto, ed è applicabile esclusivamente agli imprenditori individuali che esercitano in forma diretta l’attività di autotrasporto merci.

Non è invece applicabile alle società o agli imprenditori che si avvalgono esclusivamente di personale dipendente o collaboratori.

Per maggiori informazioni: Comunicato stampa MEF n. 63/2025

Agevolazione attesa dal settore autotrasporto

La definizione degli importi di deduzione delle spese rappresenta una conferma attesa dal comparto dell’autotrasporto, che da anni beneficia di questo strumento fiscale per la semplificazione e il contenimento dei costi operativi.

La deduzione forfetaria per spese consente infatti, alle imprese di autotrasporto e agli autotrasportatori di alleggerire il carico fiscale, tenendo conto della difficoltà oggettiva di certificare analiticamente tutte le spese sostenute durante l’attività di trasporto.

