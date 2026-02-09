CAMION

Diesel +3,6%, pedaggi +1,5% e oltre 19mila imprese perse in 10 anni. I dati CGIA sul settore in Italia.

Nel 2026 l’autotrasporto si trova a fare i conti con costi più alti e con un numero di imprese in calo. I rincari su carburante e pedaggi stanno incidendo direttamente sulla gestione delle aziende, soprattutto quelle più piccole.

Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi CGIA, il comparto dell’autotrasporto continua a rappresentare uno snodo centrale per l’economia italiana, ma allo stesso tempo mostra segnali evidenti di ridimensionamento, con migliaia di attività scomparse nell’ultimo decennio.

Autotrasporto e costi: diesel e pedaggi pesano sui bilanci

Tra la fine del 2025 e le prime settimane del 2026 il diesel è salito del 3,6% e i pedaggi dell’1,5%, secondo l’analisi CGIA. Per un mezzo pesante si parla di circa 2.000 euro in più l’anno solo di carburante, una voce che pesa soprattutto sulle imprese più piccole, spesso escluse da rimborsi su accise e pedaggi.

Il quadro è reso ancora più complesso dalla struttura del parco mezzi nazionale: una quota importante dei veicoli ha massa inferiore alle 7,5 tonnellate e spesso resta esclusa da alcune agevolazioni previste per il settore.

Il ruolo dell’autotrasporto nella logistica italiana

In Italia il trasporto merci su strada resta la modalità più utilizzata. Oltre l’80% delle merci passa dalla gomma in almeno una fase del viaggio, secondo l’analisi CGIA.

Dai poli industriali ai centri logistici, fino ai punti vendita e alle abitazioni dei consumatori, il trasporto su gomma garantisce continuità alle consegne e collegamenti capillari su tutto il territorio.

Imprese di autotrasporto in calo: oltre 19mila in meno in dieci anni

Il dato che meglio racconta la trasformazione del settore riguarda il numero delle aziende attive. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Studi CGIA su dati camerali, nel 2015 le imprese dell’autotrasporto erano 86.590. Nel 2025 sono scese a 67.349.

In dieci anni si sono perse 19.241 attività, pari a una riduzione del 22,2%.

Il calo delle imprese è diffuso in gran parte del Paese. Le riduzioni più marcate si registrano soprattutto in alcune regioni:

Valle d’Aosta: –34,1%

Marche: –33,4%

Lazio: –32,5%

Friuli Venezia Giulia: –30,5%

Sardegna: –30,2%

Il calo interessa anche regioni con una presenza consolidata di imprese:

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

In controtendenza:

Trentino-Alto Adige: +12,1% nel numero di aziende nello stesso periodo

Autotrasporto nelle province: dove si concentra il settore

Nonostante il ridimensionamento, il settore resta concentrato in alcune grandi aree urbane. Nel 2025 le province con il maggior numero di imprese attive sono:

Napoli: 3.984 aziende

Milano: 3.102

Roma: 2.854

Torino: 2.153

Salerno: 1.724

Al contrario, alcune aree hanno registrato una riduzione molto più accentuata nel corso degli ultimi anni. Tra i casi più evidenti ci sono Imperia, Roma e Ancona, con contrazioni vicine al 40% nel decennio.

Autotrasporto e pagamenti: il nodo dei ritardi

Oltre ai costi, per molte imprese resta aperto il problema dei pagamenti tardivi da parte dei committenti, con effetti diretti sulla liquidità.

Sul tema è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con richiami al rispetto dei tempi di pagamento e la possibilità di sanzioni fino al 10% del fatturato annuo per i soggetti inadempienti.

Meno piccole imprese, aziende più strutturate

Negli ultimi anni il settore ha visto diverse aggregazioni tra aziende, con fusioni e acquisizioni che hanno aumentato la dimensione media degli operatori.

A sparire sono state soprattutto le imprese con un solo mezzo, più esposte all’aumento dei costi e alle difficoltà del mercato.

Il nodo degli autisti e la concorrenza estera

Resta aperto il tema della carenza di autisti. Il ricambio generazionale è limitato e molte aziende segnalano difficoltà nel reperire personale, anche per via degli orari di lavoro e delle condizioni operative.

Sul mercato pesa anche la concorrenza dei vettori stranieri, soprattutto dell’Est Europa, che continua a incidere sui prezzi e sui margini delle imprese italiane.

Autotrasporto in trasformazione

Il settore resta centrale per l’economia, ma sta cambiando struttura. Costi più alti, meno imprese attive e una presenza crescente di aziende più grandi stanno modificando gli equilibri del mercato.

Il trasporto su strada continua comunque a garantire la distribuzione delle merci su tutto il territorio e a restare uno dei principali punti di appoggio per la logistica nazionale.

Fonte dati: elaborazioni Ufficio Studi CGIA Mestre su dati camerali e rilevazioni di settore, 2026.

