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Tornano a crescere le imprese di autotrasporto: 99.043 attive, ma le piccole flotte arretrano.

I dati dell’Albo degli Autotrasportatori al secondo trimestre 2026 mostrano un recupero rispetto a marzo. Aumentano soprattutto le aziende con più di 50 camion.

L’autotrasporto italiano torna a guadagnare imprese, ma la ripresa non coinvolge tutti allo stesso modo. Al 30 giugno 2026 le aziende attive iscritte all’Albo degli Autotrasportatori erano 99.043, contro le 98.585 di fine marzo. In tre mesi si contano quindi 458 attività in più, pari a un aumento dello 0,46%.

Le imprese di autotrasporto sospese sono 1.897. Il numero complessivo delle iscrizioni, comprese le sospese, raggiunge 100.940. Nel trimestre sono state registrate inoltre 1.347 nuove iscrizioni e 943 cessazioni, segnale di un ricambio tuttora in corso nel comparto.

Il bilancio rispetto alla fine del 2025 rimane però negativo: a dicembre le imprese attive erano 99.321. Il settore ha recuperato terreno nel secondo trimestre senza ancora tornare ai livelli di inizio anno.

Flotte grandi in crescita, piccoli autotrasportatori in difficoltà

La differenza emerge soprattutto osservando la dimensione delle flotte. Le imprese con oltre 100 veicoli salgono a 1.101, il 3,09% in più rispetto a dicembre. Crescono anche quelle con 51-100 mezzi, arrivate a 1.652 (+2,48%).

Il segno positivo riguarda le aziende con 21-50 camion (+0,85%) e quelle con 6-20 veicoli (+0,15%). Scendono invece le imprese con un solo mezzo (-0,36%) e quelle con 2-5 veicoli (-0,90%).

I numeri descrivono un mercato in cui le strutture più grandi guadagnano spazio, mentre le realtà minori faticano a mantenere le proprie posizioni.

Veicoli, trasporto ADR e ATP: cosa cambia

Per massa complessiva, il calo più marcato interessa le imprese con mezzi fino a 1,5 tonnellate (-6,76%) e quelle nella fascia 3,5-7 tonnellate (-6,23%). In flessione anche la categoria 7-16 tonnellate (-2,41%).

Tra le specializzazioni, le imprese autorizzate al trasporto ADR scendono a 6.238 (-0,75%), mentre quelle ATP raggiungono 64.825 (+0,51%). I veicoli ATP circolanti aumentano invece del 4,01%, arrivando a 191.477.

Imprese senza veicoli sotto verifica

Un altro dato richiama l’attenzione: risultano ancora 18.247 imprese senza veicoli. Il Comitato Centrale dell’Albo ha avviato controlli sulla loro regolarità, un passaggio che potrebbe modificare ulteriormente il quadro nei prossimi mesi.

Il recupero del trimestre, dunque, è reale. Ma dietro il totale delle iscrizioni resta una trasformazione della struttura dell’autotrasporto italiano, con flotte numerose sempre più protagoniste.

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