CAMION

I furti di merce stanno diventando una vera emergenza economica per il settore dell’autotrasporto.

Lo conferma la nuova ricerca dell’American Transportation Research Institute (ATRI), che ha analizzato in dettaglio le perdite subite da autotrasportatori, fornitori di servizi logistici (LSP), assicuratori e altri attori della filiera.

L’indagine mira a quantificare l’impatto dei furti di merce, individuando i luoghi più colpiti, le cause e le strategie utili per proteggere le imprese di autotrasporto.

L’impatto economico dei furti di merce sull’autotrasporto

Secondo i dati ATRI, i furti di merce generano un costo annualizzato di 6,6 miliardi di dollari, pari a oltre 18 milioni di dollari al giorno. Gli autotrasportatori riportano perdite medie superiori a 520.000 dollari l’anno, mentre i LSP subiscono danni medi di 1,84 milioni di dollari.

Lo studio raccomanda di rafforzare la cultura della sicurezza nel settore dell’autotrasporto, promulgare una legislazione uniforme e creare una struttura federale dedicata alla raccolta e segnalazione dei furti.

Solo così sarà possibile ridurre l’impatto economico e migliorare la collaborazione con le forze dell’ordine.

Dalle rapine tradizionali ai furti digitali nel trasporto merci

Il fenomeno dei furti di merce si è evoluto rapidamente, coinvolgendo l’intero comparto dell’autotrasporto. Un recente caso, raccontato dal programma 60 Minutes, ha mostrato come un gruppo di criminali sia riuscito a dirottare due camion carichi di tequila Santo Spirits, di Guy Fieri e Sammy Hagar, grazie a tecniche di frode digitale e falsificazione dei sistemi GPS.

Questo episodio dimostra come il furto di merce non si limiti più allo scassinamento fisico. Le reti criminali si avvalgono oggi di strumenti informatici sofisticati per colpire aziende e autisti di autotrasporto, falsificando documenti, siti web e identità aziendali.

Crescita costante dei furti di merce

Secondo Verisk CargoNet, i furti di merce di tipo strategico — basati su truffe, inganni e attacchi informatici — sono aumentati del 1.500% dal 2022. Nel 2024 il fenomeno è cresciuto del 27%, e per il 2025 è previsto un ulteriore +22%.

Le aziende di autotrasporto subiscono oggi perdite medie di quasi 2 milioni di dollari all’anno. Tuttavia, il danno reale va oltre il valore della merce rubata. I ritardi nelle consegne, l’aumento delle polizze assicurative e la sfiducia nella catena logistica generano un effetto domino sull’intera economia, con ripercussioni dirette sui prezzi al consumo.

Le misure legislative per difendere l’autotrasporto

Per contrastare l’espansione dei furti di merce, il Congresso degli Stati Uniti sta valutando il Combating Organized Retail Crime Act (CORCA).

Il disegno di legge, di natura bipartisan, punta a creare una task force nazionale e un database centralizzato sui furti di merci, così da migliorare il coordinamento investigativo e la protezione delle imprese di autotrasporto.

Secondo l’American Trucking Associations (ATA), membro dell’IRU, il CORCA rappresenterebbe una risposta concreta alla crescente minaccia per il settore dell’autotrasporto. Offre strumenti legali e operativi per arginare le organizzazioni criminali.

Gli autotrasportatori chiedono da tempo un sistema normativo che garantisca maggiore sicurezza e tracciabilità, proteggendo le merci, i conducenti e l’integrità della catena di fornitura.

Continua a leggere: Autotrasporto, aumentano i furti merce su camion e mezzi pesanti