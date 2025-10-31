CAMION

Dal 17 al 23 novembre 2025 si terrà una nuova settimana di controllo mezzi pesanti in tutta Europa nell’ambito dell’operazione Truck & Bus, coordinata da Roadpol.

La Polizia Stradale in tutta Europa effettuerà verifiche mirate su camion e autobus per garantire il rispetto delle norme sull’autotrasporto e la sicurezza stradale.

Controllo mezzi pesanti dal 17 al 23 novembre 2025

L’operazione Truck & Bus Roadpol rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per il controllo mezzi pesanti.

Durante la settimana di attività, dal 17 al 23 novembre 2025, gli agenti effettueranno ispezioni su strade, autostrade e nodi logistici, con particolare attenzione alla sicurezza dei veicoli, alle condizioni di efficienza tecnica e al rispetto dei tempi di guida da parte degli autisti.

Tutte le forze di Polizia Stradale europee parteciperanno all’iniziativa, condividendo dati e risultati per rafforzare l’azione di prevenzione a livello internazionale.

L’obiettivo è quello di ridurre il numero di incidenti che coinvolgono mezzi pesanti e autobus, migliorando la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Controllo tachigrafo e tempi di guida dei camionisti

Durante il controllo mezzi pesanti, le autorità verificheranno con attenzione il tachigrafo e i tempi di guida e di riposo degli autisti. Saranno controllate le pause obbligatorie e l’uso corretto del dispositivo, per individuare eventuali manomissioni o irregolarità.

Inoltre, verranno esaminate le condizioni tecniche dei camion, come l’efficienza di freni, luci, pneumatici e sistemi di sicurezza, insieme al fissaggio del carico, elemento fondamentale per prevenire incidenti.

Le verifiche comprenderanno anche la documentazione di trasporto, le licenze e i permessi necessari per garantire la regolarità dell’attività di autotrasporto, sia merci che passeggeri.

Violazioni e sanzioni nel controllo mezzi pesanti

Le campagne precedenti dell’operazione Truck & Bus hanno evidenziato diverse violazioni nel controllo mezzi pesanti, tra cui il mancato rispetto dei tempi di guida, l’uso improprio del tachigrafo, carichi non correttamente fissati e documentazione incompleta.

Le sanzioni possono essere elevate e includere il fermo del veicolo, multe pecuniarie e la sospensione dell’autorizzazione di trasporto. Pertanto, la campagna di novembre 2025 sarà un importante banco di prova per le imprese del settore.

Sicurezza nell’autotrasporto e responsabilità delle aziende

Il controllo mezzi pesanti promosso da Roadpol rientra nella strategia europea per migliorare la sicurezza stradale nel comparto dell’autotrasporto.

Le imprese sono invitate a verificare preventivamente lo stato dei propri veicoli e a formare adeguatamente i conducenti, al fine di evitare sanzioni e garantire un’attività conforme alle normative europee.

Un corretto controllo non solo tutela gli autisti, ma contribuisce anche alla sicurezza collettiva di chi ogni giorno utilizza le strade.

