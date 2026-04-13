Autotrasporto: controlli della Polizia sulla velocità dal 13 al 19 aprile 2026
Cosa cambia per l’autotrasporto e come prepararsi alle verifiche su strada
Per chi opera nell’autotrasporto, la velocità è un tema sempre sotto controllo. Non solo per la sicurezza, ma anche per le verifiche sempre più frequenti da parte della Polizia.
Dal 13 al 19 aprile 2026, la Polizia stradale dei Paesi europei intensifica i controlli sulla velocità. Fanno parte dell’ambito delle operazioni coordinate da ROADPOL. L’obiettivo è di ridurre una delle principali cause di incidentalità sulle strade.
Controlli della Polizia: attenzione al settore autotrasporto
Durante la settimana di controlli, la Polizia effettuerà verifiche su larga scala, con particolare attenzione ai mezzi impiegati nell’autotrasporto.
Le attività riguarderanno:
- rispetto dei limiti di velocità per i veicoli pesanti
- controllo del tachigrafo e dei tempi di guida
- monitoraggio del comportamento degli autisti professionali
- verifica delle condizioni tecniche dei veicoli
Per le aziende di autotrasporto, ciò comporta un aumento significativo dei controlli lungo le principali tratte europee.
Speed Marathon: controlli della Polizia per 24 ore
Il 15 aprile 2026, la Polizia europea sarà impegnata nella Speed Marathon, una giornata di controlli intensivi della durata di 24 ore.
Durante questa operazione:
- i controlli sulla velocità saranno continui
- le pattuglie saranno distribuite in modo capillare
- verranno monitorate autostrade e strade secondarie
Per il comparto dell’autotrasporto, si tratta di una fase particolarmente rilevante, con un’elevata probabilità di controlli su strada.
Il piano ROADPOL 2026
Il calendario operativo 2026 definito da ROADPOL prevede una serie di campagne coordinate dalla Polizia dei Paesi membri, finalizzate a migliorare la sicurezza stradale.
Tra le principali iniziative:
- controlli su camion e autobus (febbraio, maggio, novembre)
- campagne sulla velocità (aprile e agosto)
- operazioni su alcol e droghe (giugno e dicembre)
- controlli sulla distrazione alla guida (ottobre)
Queste attività sono coordinate a livello europeo per garantire maggiore efficacia nei controlli e uniformità nelle azioni.
Rischi per le aziende di autotrasporto
Il mancato rispetto dei limiti di velocità, in presenza dei controlli della Polizia, può comportare conseguenze rilevanti per le imprese di autotrasporto:
- sanzioni amministrative elevate
- decurtazione dei punti patente
- possibili fermi amministrativi dei veicoli
- aumento dei costi operativi
A questi si aggiungono i rischi legati alla sicurezza, con un incremento della probabilità di incidenti e danni ai mezzi.
Come prepararsi ai controlli sulla velocità
Per affrontare la settimana di controlli, le aziende di autotrasporto dovrebbero adottare misure preventive mirate:
Formazione degli autisti. Sensibilizzare il personale sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità.
Monitoraggio della flotta. Utilizzare sistemi di controllo per verificare velocità e stile di guida.
Manutenzione dei veicoli. Garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
Pianificazione delle tratte. Evitare pressioni sui tempi di consegna che possano indurre a superare i limiti.
Seconda fase dei controlli: agosto 2026
Le attività della Polizia sulla velocità non si limiteranno al mese di aprile. Una seconda campagna è prevista:
dal 3 al 9 agosto 2026
Per il settore dell’autotrasporto, è quindi fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza durante tutto l’anno.
Leggi anche: Autotrasporto: nuovo calendario controlli su strada della Polizia ROADPOL 2026