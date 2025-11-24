CAMION

I controlli camion alle frontiere attivi in vari Paesi europei influenzano l’autotrasporto. Derivano dal Codice frontiere Schengen, che permette misure temporanee in caso di gravi minacce alla sicurezza.

Gli Stati europei usano questo strumento come ultima istanza, proporzionato e limitato nel tempo. I controlli camion alle frontiere sono dovuti a rotte sensibili, reti criminali, pressioni migratorie e rischi che incidono sui flussi dei mezzi pesanti.

Controlli camion alle frontiere in Italia

L’Italia applica controlli camion alle frontiere dal 19 dicembre 2025 al 18 giugno 2026 per rischio di infiltrazioni terroristiche, crisi in Medio Oriente, guerra in Ucraina, migrazione irregolare e presenza di reti di tratta e contrabbando.

La misura è collegata anche al Giubileo e ai Giochi olimpici e paralimpici invernali. L’area interessata è il confine con la Slovenia. Un’altra finestra va dal 19 giugno 2025 al 18 dicembre 2025.

Controlli camion in Slovenia, Germania e Austria

La Slovenia applica controlli dal 22 giugno 2025 al 21 dicembre 2025. Sono dovuti a minacce terroristiche, criminalità organizzata, traffico di esseri umani e rischi di infiltrazione dai Balcani occidentali.

L’Austria introduce controlli dal 12 novembre 2025 al 15 dicembre 2025 per migrazione irregolare, traffico di migranti e rischi collegati alla guerra in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente. Una seconda finestra va dal 16 ottobre 2025 al 15 dicembre 2025 per minacce sulla rotta balcanica e pressioni verso Slovacchia e Repubblica Ceca.

La Germania applica controlli camion alle frontiere dal 16 settembre 2025 al 15 marzo 2026 per flussi elevati di migrazione irregolare, traffico di migranti e impatti dei conflitti globali.

Controlli camion in Danimarca, Norvegia e Svezia

La Danimarca introduce controlli dal 12 novembre 2025 all’11 maggio 2026. Sono dovuti a rischi di sabotaggio, minacce terroristiche e attività criminali collegate al conflitto in Medio Oriente. Le verifiche riguardano il confine con la Germania.

La Norvegia applica controlli camion alle frontiere dal 12 novembre 2025 all’11 maggio 2026 per minacce al settore energetico, tentativi di sabotaggio e protezione delle infrastrutture strategiche. Le misure riguardano i porti con collegamenti verso l’area Schengen.

La Svezia attiva controlli dal 12 novembre 2025 all’11 maggio 2026 per criminalità organizzata transfrontaliera, minacce terroristiche e rischi connessi a gruppi radicalizzati. Tutti i confini interni sono coinvolti, incluso quello con la Danimarca.

Controlli mezzi pesanti in Francia, Paesi Bassi e Polonia

La Francia introduce controlli camion alle frontiere dall’1 novembre 2025 al 30 aprile 2026 per minacce jihadiste, aumento degli atti antisemiti, reti criminali che facilitano immigrazione irregolare, rischi nei collegamenti del Canale e del Mare del Nord e violenze nelle aree di Calais e Dunkerque. Sono coinvolti confini aerei, marittimi e terrestri.

I Paesi Bassi attivano controlli dal 9 dicembre 2025 all’8 giugno 2026 per livelli elevati di richieste di asilo, migrazione irregolare, traffico di migranti e pressione sul sistema di accoglienza. Una seconda fase va dal 9 giugno 2025 all’8 dicembre 2025. Le verifiche riguardano i confini con Belgio e Germania, sia terrestri sia aerei.

La Polonia introduce controlli camion alle frontiere dal 5 ottobre 2025 al 4 aprile 2026 per pressione migratoria dalla Bielorussia e aumento dei flussi irregolari lungo il confine con la Germania.

