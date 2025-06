CAMION

Digitalizzazione, connettività e collaborazione sono le parole chiave che guidano l’evoluzione dell’autotrasporto in Italia ed Europa e da questo nasce la nuova borsa carichi Golia Exchange.

In occasione della fiera internazionale Transport Logistic di Monaco, Golia360 e Trans.eu Group hanno annunciato il lancio di Golia Exchange, una nuova borsa carichi digitale che rivoluziona il modo in cui imprese di autotrasporto, trasportatori, spedizionieri e committenti interagiscono e collaborano nel settore della logistica su strada.

Cos’è la borsa carichi Golia Exchange

Golia Exchange è la nuova borsa carichi per l’autotrasporto su piattaforma digitale per il matching domanda-offerta di trasporto merci, frutto della sinergia tra due protagonisti dell’innovazione logistica:

Golia360, società italiana specializzata in soluzioni software, hardware e servizi per la gestione intelligente della mobilità nel trasporto merci e passeggeri;

Trans.eu Group, multinazionale Freight Tech attiva in 11 Paesi europei, con oltre 125.000 utenti e leader nella digitalizzazione delle relazioni fra vettori, spedizionieri e aziende caricatori.

La borsa carichi su piattaforma digitale Golia Exchange nasce per rispondere alla crescente esigenza di integrazione, efficienza e affidabilità nel settore dell’autotrasporto, promuovendo una collaborazione sinergica tra tutti gli attori della supply chain.

Come funziona la borsa carichi digitale Golia Exchange

Gli utenti di Golia360 avranno accesso diretto alla borsa carichi Golia Exchange attraverso l’ecosistema digitale Golia Fleet, con due opzioni operative:

Community privata Golia Exchange , per condividere carichi e disponibilità di trasporto merce in un ambiente chiuso, sicuro e trasparente;

, per condividere carichi e disponibilità di trasporto merce in un ambiente chiuso, sicuro e trasparente; Connessione estesa al network Trans.eu, che consente di pubblicare e negoziare offerte di autotrasporto merce con oltre 125.000 operatori in tutta Europa.

La borsa carichi digitale Golia Exchange integra strumenti per:

Monitorare i carichi in tempo reale;

in tempo reale; Ottimizzare i viaggi , riducendo i tragitti a vuoto;

, riducendo i tragitti a vuoto; Gestire i picchi di domanda , trovando partner affidabili in tempi rapidi;

, trovando partner affidabili in tempi rapidi; Incrementare la visibilità commerciale per vettori e spedizionieri.

Vantaggi per il settore autotrasporti

Secondo Claudio Carrano, CEO e founder di Golia360 Golia Exchange rappresenta un nuovo paradigma della digital collaboration nell’autotrasporto. Una comunità sempre connessa, fondata su valori come efficienza, affidabilità, sicurezza e fiducia.

I principali benefici della nuova borsa carichi digitale Golia Exchange includono:

Riduzione dei costi operativi , grazie alla razionalizzazione dei flussi di trasporto merci;

, grazie alla razionalizzazione dei flussi di trasporto merci; Incremento delle opportunità commerciali di trasporto , anche oltre i confini nazionali;

, anche oltre i confini nazionali; Visibilità sul mercato europeo dell’autotrasporto in tempo reale , con tracciabilità integrata;

, con tracciabilità integrata; Maggiore flessibilità operativa, utile in caso di mezzi fermi o carichi parziali dei camion.

La sinergia con Trans.eu Group

Trans.eu è tra le più avanzate realtà europee nel campo della freight technology, con soluzioni end-to-end come CargoON e FreightON. Con Golia Exchange, l’azienda polacca consolida la sua presenza in Italia, offrendo agli operatori nazionali l’accesso a:

Una rete logistica pan-europea ;

; Automazione dei processi di matching e trattativa ;

; Integrazione con software gestionali già esistenti.

Come spiega Ewa Węgorkiewicz, Chief Customer Experience Officer – Enterprise Trans.eu Group l’azienda vuole costruire un ecosistema connesso, accessibile e trasparente. La collaborazione con Golia360 va in questa direzione, offrendo strumenti pratici per rendere più semplice il lavoro quotidiano degli operatori logistici italiani.

Anche Nicolò Calabrese, Country Manager Italy di Trans.eu Group, sottolinea il valore della partnership come una svolta per il mercato italiano del trasporto merci. Golia Exchange permette di soddisfare meglio la domanda interna e di ampliare la portata commerciale a livello europeo, con vantaggi immediati per tutti gli stakeholder della filiera.

