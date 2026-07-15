CAMION

Nell’autotrasporto, il carburante pesa direttamente sui margini. Più chilometri percorre la flotta, più diventa importante capire dove si può consumare meno. Controllare il consumo medio non basta per capire dove e come intervenire.

Per ridurre davvero i costi del carburante è necessario analizzare ciò che accade durante il viaggio: le condizioni del

percorso

il traffico

il carico del veicolo

lo stile di guida

I dati raccolti dalla flotta permettono di leggere queste informazioni in modo più preciso e di trasformarle in indicazioni utili per fleet manager e conducenti.

Autotrasporto e consumi: perché il dato medio non basta

Due mezzi possono percorrere la stessa distanza e registrare consumi molto diversi. La causa non è necessariamente una guida meno efficiente.

Un veicolo può aver affrontato traffico intenso, condizioni meteorologiche sfavorevoli, un percorso più impegnativo o un carico maggiore. Valutare le prestazioni senza considerare questi elementi rischia quindi di produrre confronti poco attendibili.

Nell’autotrasporto, un consumo più alto non indica sempre un problema. Prima di valutarlo bisogna guardare anche al percorso, al traffico e al carico. Solo così si capisce se c’è davvero spazio per migliorare.

Cosa raccontano i dati di guida della flotta

Le informazioni raccolte durante il viaggio possono descrivere diversi aspetti delle prestazioni del veicolo, tra cui velocità, accelerazione, consumi, emissioni e caratteristiche operative del percorso.

Il loro valore aumenta quando vengono confrontate con dati relativi a viaggi simili.

Il fleet manager può capire se l’aumento dei consumi dipende dalla guida, dal percorso o da condizioni esterne. In questo modo interviene solo dove serve, evitando conclusioni troppo generiche.

Come ridurre i costi del carburante nell’autotrasporto

I dati sono utili già prima della partenza, quando permettono di stimare consumi ed emissioni sulla tratta prevista. Durante il viaggio possono tradursi in indicazioni pratiche su velocità e accelerazione, tenendo conto di traffico, meteo e carico. Una volta concluso il percorso, i report aiutano a capire cosa ha funzionato e dove si può ancora intervenire.

enaide gestisce della flotta

enaide è la soluzione sviluppata da MinervaS per aumentare l’efficienza dei veicoli e delle flotte.

La piattaforma permette di prevedere consumi ed emissioni, offrire suggerimenti durante la guida e analizzare le prestazioni al termine del viaggio.

Le indicazioni possono essere adattate alle condizioni del traffico, del meteo e del carico. In questo modo il supporto fornito al conducente tiene conto della situazione reale nella quale il veicolo sta operando.

Per chi gestisce una flotta nell’autotrasporto, i report su consumi, emissioni e stile di guida aiutano a individuare le differenze tra le prestazioni e a comprendere dove concentrare gli interventi.

Coinvolgere i conducenti nel miglioramento

La tecnologia, da sola, non è sufficiente a ridurre i consumi. Per ottenere risultati concreti è importante coinvolgere anche chi guida quotidianamente i veicoli.

Indicazioni chiare e collegate alle condizioni reali del viaggio possono aiutare il conducente a comprendere come migliorare il proprio comportamento.

enaide prevede inoltre strumenti di gamification e meccanismi premianti collegati a una guida più sostenibile e sicura. Il miglioramento delle prestazioni diventa così un percorso condiviso, non una semplice attività di controllo.

Collegare enaide agli strumenti già in uso

enaide può essere integrata nei software di gestione della flotta tramite API e configurata con moduli diversi, in base alle esigenze dell’azienda. È disponibile per camion, automobili, veicoli tradizionali ed elettrici.

Dati di guida per un autotrasporto più efficiente

Ridurre i costi del carburante non significa soltanto chiedere ai conducenti di consumare meno. Significa conoscere meglio le condizioni nelle quali opera la flotta, distinguere le inefficienze dalle normali variazioni del viaggio e prendere decisioni basate su informazioni più complete.

Nell’autotrasporto, l’analisi dei dati di guida permette di superare una gestione basata esclusivamente sulle medie.

Previsioni, suggerimenti e report possono diventare parte di un processo continuo, utile per contenere i costi, migliorare l’efficienza dei veicoli e ridurre l’impatto ambientale della flotta.

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