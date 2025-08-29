CAMION

La chiusura dell’autostrada H4 in Slovenia continua a creare gravi disagi al settore dell’autotrasporto e alla viabilità del Friuli Venezia Giulia.

Le code al Lisert e al confine di Fernetti creano problemi ai camionisti, penalizzando in particolare le imprese di autotrasporto locale.

Il vertice in Prefettura a Trieste del 27 agosto 2025 ha portato all’introduzione di provvedimenti per migliorare la situazione: il dosaggio dei camion in transito a Fernetti e un nuovo Telepass dedicato ai TIR al casello del Lisert.

La FAI FVG esprime soddisfazione per queste misure, ma chiede un impegno chiaro e strutturale per tutelare davvero il comparto dell’autotrasporto.

Autotrasporto e chiusura H4: dosaggio dei camion a Fernetti

Il nodo di Fernetti è uno dei punti più critici per l’autotrasporto internazionale. Il contingentamento dei mezzi pesanti in caso di incidenti o congestioni rappresenta un primo passo concreto per evitare il blocco totale del traffico.

Secondo la FAI FVG per il settore dell’autotrasporto servirebbe un sistema certo e programmato di dosaggio, con giornate prestabilite, soprattutto nei momenti più difficili come il lunedì e il martedì.

Senza una regola chiara, la viabilità resta esposta a una gestione di emergenza che danneggia l’autotrasporto italiano e i camionisti locali.

Telepass per TIR al Lisert

Un altro intervento per risolvere i disagi creati ai camion dalla chiusura dell’autostrada H4, riguarda il casello del Lisert, dove è stato creato un nuovo varco Telepass dedicato ai camion TIR.

Questa misura riduce i tempi di attesa e rende più fluido il transito dei mezzi pesanti, favorendo il settore dell’autotrasporto internazionale.

Secondo FAI FVG la barriera del Lisert potrebbe risultare sottodimensionata per gli elevati volumi di traffico. Anche i lavori al piazzale di Fernetti, con asfaltatura e corsie separate, sono utili, per l’autotrasporto estero, mentre le imprese locali subiscono ancora costi aggiuntivi e ritardi.

