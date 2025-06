CAMION

L’intelligenza artificiale si affaccia anche nel mondo dell’autotrasporto, in un momento storico in cui il settore si trova ad affrontare sfide strutturali su più fronti. Carenza di autisti, aumento dei costi, mancanza di incentivi, decarbonizzazione e trasformazione digitale.

A fare il punto è l’IRU, l’organizzazione mondiale dell’autotrasporto, che ha presentato i principali trend di mercato a Transport Logistic 2025 a Monaco di Baviera, la fiera leader per logistica, mobilità, IT e supply chain.

Le tendenze che stanno riscrivendo le regole dell’autotrasporto

Nel corso dell’evento organizzato da Upply, IRU ha individuato cinque fattori chiave che stanno ridefinendo la competitività dell’autotrasporto internazionale:

Squilibrio tra capacità e domanda

Crescita vertiginosa dei costi operativi

Pressioni ambientali e transizione green

Carenza strutturale di conducenti

Innovazione digitale e uso limitato dell’IA

Questi elementi influiscono in modo diretto sulla redditività, efficienza e resilienza delle aziende di autotrasporto.

Autotrasporto e carenza di autisti: mancano 426.000 autisti in Europa

L’autotrasporto europeo soffre di una cronica mancanza di conducenti. Secondo Vincent Erard, Senior Director Strategy & Development di IRU, in UE ci sono 426.000 posti vacanti per autisti di camion. Entro il 2029, si prevede il pensionamento di oltre 550.000 camionisti, senza un adeguato ricambio generazionale.

Le statistiche ci dicono che:

Solo il 4% degli autisti ha meno di 25 anni

Le donne rappresentano appena il 3,2% della forza lavoro

Le condizioni di lavoro scoraggiano l’ingresso nella professione: scarsa qualità della vita, strutture di riposo inadeguate e maltrattamenti nei punti di consegna

Il tutto mentre il volume del trasporto merci su gomma è destinato a crescere del 9% entro il 2030, aumentando la pressione sulla capacità dell’autotrasporto.

I costi del trasporto merci crescono in modo insostenibile

Altro nodo per il settore dell’autotrasporto è il forte aumento del costo totale di proprietà (TCO). In Germania, secondo mercato europeo dell’autotrasporto, il TCO è cresciuto del 24% tra il 2021 e il 2024.

Tra i fattori che pesano maggiormente sui bilanci delle aziende di autotrasporto:

+83% dei pedaggi nel 2023 , soprattutto per i nuovi costi CO₂

, soprattutto per i nuovi costi CO₂ +19% dei prezzi del carburante

Aumenti salariali nel post-pandemia

nel post-pandemia Prezzi dei camion quasi raddoppiati in 10 anni per nuove normative su emissioni e sicurezza

Mezzi pesanti green: gli ostacoli

L’autotrasporto si trova in prima linea anche nella sfida ambientale. Ma se da un lato la normativa (ETS2, CO₂ standards, Eurovignetta) penalizza chi utilizza veicoli diesel, dall’altro gli incentivi per il rinnovo del parco circolante restano deboli.

Secondo IRU mancano:

Infrastrutture di ricarica o rifornimento

Accesso a biocarburanti sostenibili

Sostegno economico per la conversione delle flotte

Intelligenza artificiale: il potenziale per l’autotrasporto

Nel pieno di questa transizione, l’intelligenza artificiale (IA) rappresenta uno strumento strategico per il futuro dell’autotrasporto. Tuttavia, la sua adozione è ancora limitata.

Un’indagine IRU condotta su 500 aziende in 19 Paesi dell’UE evidenzia che il 90% delle micro e piccole imprese di autotrasporto (meno di 49 dipendenti) non utilizza soluzioni basate su IA. Solo il 12% delle aziende di media e grande dimensione ha integrato tecnologie IA.

Perché l’IA fatica ad affermarsi nell’autotrasporto?

Due le ragioni principali, l’IA non è percepita come prioritaria rispetto a problemi più urgenti come costi, personale e compliance. Gli investimenti iniziali sono ritenuti troppo elevati per le realtà più piccole

Eppure, l’IA ha già dimostrato vantaggi concreti in due ambiti strategici:

Ottimizzazione dei percorsi (riduzione dei costi, dei tempi e dei consumi)

(riduzione dei costi, dei tempi e dei consumi) Manutenzione predittiva (migliore gestione dei mezzi e minori fermate non programmate)

Le soluzioni stanno diventando sempre più compatibili con i sistemi esistenti, facilitando una futura adozione su larga scala anche da parte delle PMI dell’autotrasporto.

