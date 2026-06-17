CAMION

Perché supportare i camionisti è diventato fondamentale per le imprese

Trovare autisti resta una delle principali preoccupazioni per molte imprese di autotrasporto. Un tema sul quale si è concentrata anche la recente rilevazione promossa dall’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che ha coinvolto aziende e conducenti.

I numeri aiutano a capire la dimensione del problema. Il manifesto Welfare on the Road di Confindustria fotografa una situazione che molte imprese conoscono bene.

In Europa mancano circa 444.000 autisti e il divario potrebbe aumentare nei prossimi anni fino a raggiungere le 745.000 unità.

In Italia, invece, la carenza supera già le 25.000 persone. Numeri che confermano una difficoltà ormai strutturale. Per le aziende, però, la sfida non consiste soltanto nel trovare nuovi autisti. Diventa sempre più importante supportare e valorizzare quelli che già operano ogni giorno sulle strade italiane ed europee.

Le proposte per valorizzare gli autisti

Il manifesto Welfare on the Road individua dieci aree di intervento considerate prioritarie per migliorare le condizioni di lavoro degli autisti e rendere il settore più attrattivo:

servizi igienici e docce adeguati lungo le principali direttrici di traffico;

accesso a punti ristoro e mense;

riduzione dei tempi di attesa durante le operazioni di carico e scarico;

maggiore sicurezza nelle aree di sosta e nei luoghi di lavoro;

maggiore flessibilità operativa;

supporto tecnologico e digitalizzazione ;

; formazione continua;

valorizzazione del ruolo professionale degli autisti;

iniziative di sensibilizzazione rivolte alla filiera;

governance e monitoraggio delle azioni intraprese.

Si tratta di proposte che affrontano il tema da diverse prospettive. Alcune riguardano le infrastrutture e l’organizzazione del lavoro. Altre puntano invece su innovazione, formazione e valorizzazione della professione.

È proprio in quest’ultimo ambito che la tecnologia può offrire un contributo concreto.

La tecnologia come supporto al lavoro quotidiano

Chi guida un mezzo pesante deve affrontare ogni giorno traffico, tempi di consegna, soste, percorsi complessi e imprevisti.

In questo contesto, la tecnologia può rappresentare un valido supporto. La tecnologia può essere utile anche agli autisti.

Chi passa gran parte della giornata al volante deve gestire traffico, tempi di consegna e imprevisti.

Avere a disposizione informazioni aggiornate e strumenti di supporto può rendere il lavoro più semplice.

È l’approccio scelto da MinervaS, che mette la tecnologia al servizio degli autisti attraverso funzionalità pensate per accompagnarli durante il viaggio.

Guida sicura e sostenibile: un vantaggio per autisti e aziende

Chi lavora ogni giorno sulle lunghe percorrenze sa quanto la sicurezza sia importante. Traffico, cantieri, condizioni meteo e tempi di consegna mettono gli autisti di fronte a situazioni diverse nel corso della giornata.

Per questo motivo avere a disposizione informazioni utili durante il viaggio può rappresentare un supporto concreto.

Le soluzioni digitali consentono oggi di accompagnare il conducente con indicazioni che favoriscono una guida più sicura e una maggiore attenzione ai consumi.

Un approccio che può aiutare gli autisti nel lavoro quotidiano e contribuire, allo stesso tempo, agli obiettivi delle aziende.

Coinvolgere i camionisti attraverso la gamification

Valorizzare gli autisti significa anche riconoscere il loro contributo. Anche il coinvolgimento degli autisti ha il suo peso.

Classifiche, obiettivi e riconoscimenti possono contribuire a creare maggiore partecipazione e attenzione durante il lavoro quotidiano.

Non si tratta di una competizione fine a sé stessa, ma di uno strumento per valorizzare chi adotta comportamenti corretti e raggiunge determinati risultati.

Un approccio che MinervaS ha scelto di integrare nelle proprie soluzioni per rendere il conducente parte attiva del processo.

Un ruolo sempre più centrale per il futuro dell’autotrasporto

Il manifesto Welfare on the Road evidenzia come il futuro del settore passi anche dalla capacità di migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare la professionalità degli autisti.

In questo percorso, strumenti digitali in grado di supportare il conducente durante il viaggio possono rappresentare un alleato importante.

Dall’assistenza alla guida ai suggerimenti sui percorsi, fino alle funzionalità dedicate alla guida sicura e sostenibile, la tecnologia può contribuire a rendere il lavoro quotidiano più semplice ed efficace.

Le soluzioni sviluppate da MinervaS si inseriscono proprio in questa direzione. L’obiettivo non è controllare il conducente, ma supportarlo attraverso informazioni utili, strumenti di coinvolgimento e meccanismi di gamification che valorizzano i comportamenti virtuosi.

Perché in un settore che continua a confrontarsi con la carenza di autisti, valorizzare chi è già al volante non è soltanto una necessità. È una scelta strategica per il futuro dell’autotrasporto.

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