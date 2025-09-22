CAMION

L’autotrasporto è bloccato da lavori e cantieri in autostrada, una situazione che ogni giorno crea code infinite, ritardi nelle consegne e costi sempre più elevati.

Camion e autisti di mezzi pesanti si trovano a fare i conti con pedaggi in aumento e tempi di guida che diventano insostenibili, mettendo a rischio la sicurezza e la continuità del servizio.

Cantieri in autostrada creano ritardi nelle consegne

Su tratte trafficate come l’autostrada A14 e molte direttrici del Nord e del Centro, lavori e cantieri in autostrada bloccano il traffico dei mezzi pesanti.

Per il settore dell’autotrasporto questo significa non solo camion fermi per ore, ma anche contratti compromessi e clienti insoddisfatti.

Le imprese di autotrasporto segnalano che i committenti vogliono consegne puntuali, costringendo così molti autisti di mezzi pesanti a turni più lunghi del consentito. Un rischio che può portare a incidenti e a gravi violazioni delle norme su guida e riposo.

Pedaggi autostradali cari per camion e aziende

Alla difficoltà dei cantieri si somma un altro problema, ovvero, l’aumento dei pedaggi autostradali, cresciuti dell’1,8% nel 2025.

Ogni camion si trova a pagare circa 360 euro in più l’anno, un rincaro giudicato iniquo dalle associazioni di categoria, considerando il cattivo stato delle infrastrutture.

Per le imprese di autotrasporto, i costi extra si trasformano in una doppia penalizzazione. Da un lato il tempo perso nei lavori e cantieri, dall’altro la spesa aggiuntiva che erode i margini e mette a rischio la competitività.

CNA Fita fa appello al governo

La denuncia arriva da CNA Fita, che rappresenta molte di aziende di autotrasporto. L’associazione chiede al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini di intervenire subito per ridurre l’impatto dei lavori e cantieri in autostrada.

Le proposte includono una migliore programmazione dei lavori in autostrada, da svolgere nei giorni festivi o in orari notturni, così da permettere a camion e autisti di mezzi pesanti di viaggiare senza blocchi e garantire consegne puntuali.

Sicurezza stradale a rischio per autisti e mezzi pesanti

Per chi guida un camion, il problema dei lavori e dei cantieri in autostrada non è solo economico. Le lunghe attese e la necessità di recuperare tempo aumentano la stanchezza e il rischio di incidenti.

CNA Fita sottolinea che il rispetto delle regole è essenziale e che spetta alle istituzioni garantire infrastrutture adeguate per evitare che i lavori e cantieri in autostrada diventino un pericolo costante.

Le soluzioni per salvare l’autotrasporto

Il settore dell’autotrasporto propone misure urgenti:

concentrare i lavori e cantieri in autostrada nei giorni festivi o nelle ore notturne;

nei giorni festivi o nelle ore notturne; rivedere la politica dei pedaggi autostradali , legandoli alla reale qualità dei servizi;

, legandoli alla reale qualità dei servizi; potenziare le strade alternative per agevolare il traffico dei camion.

Solo decisioni rapide possono evitare il collasso di migliaia di imprese e la perdita di posti di lavoro nel comparto della logistica.

Continua a leggere: Classifica interporti europei 2025: cinque italiani nella Top 10