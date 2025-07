CAMION

La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 500.000 euro per sostenere l’autotrasporto

Dal 15 agosto 2025, la chiusura dell’autostrada H4 in Slovenia obbligherà i mezzi pesanti per l’autotrasporto a deviare verso il confine di Fernetti, causando un significativo aumento del traffico transfrontaliero in Friuli Venezia Giulia.

L’avvio dei lavori sulla superstrada H4 in Slovenia, tra Razdrto e Vipava, comporterà la chiusura al transito dei camion superiori a 7,5 tonnellate. Il cantiere durerà 100 giorni, e sarà seguito da un’ulteriore chiusura di 120 giorni nel 2026, per un totale di sette mesi di interruzione.

Per fronteggiare l’impatto sull’autotrasporto e sostenere il sistema logistico regionale, la Regione FVG ha predisposto un piano straordinario da 500.000 euro, che prevede sconti sui pedaggi autostradali A4 e parcheggi gratuiti per i camion presso l’interporto di Gorizia (Sdag).

Agevolazioni per l’autotrasporto: pedaggi scontati e parcheggi gratuiti

L’intervento della Regione Friuli Venezia Giulia è volto a sostenere l’autotrasporto attraverso misure concrete rivolte agli operatori del settore. Il pacchetto include:

La riduzione del pedaggio autostradale per i camion in transito tra i caselli di Lisert e Villesse .

per i in transito tra i caselli di . La gratuità del parcheggio per camion presso l’interporto Sdag di Gorizia per tutta la durata dei lavori.

Queste agevolazioni puntano a incentivare l’utilizzo dell’infrastruttura logistica goriziana da parte degli operatori dell’autotrasporto, offrendo soluzioni concrete durante il periodo di chiusura della H4

Fondi per 500.000 euro

Come sottolineato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, la Regione ha destinato 500.000 euro per finanziare l’intero pacchetto di misure. L’intervento servirà a:

coprire gli sconti sui pedaggi A4 ;

; garantire la gratuità del parcheggio per Tir e camion ;

; offrire servizi logistici integrati all’interno del polo intermodale Sdag.

Si tratta di un’azione temporanea, ma anche di una scelta strategica per valorizzare il nodo logistico di Gorizia nel contesto transfrontaliero.

Coordinamento tra istituzioni per gestire i flussi dei camion

Per affrontare l’aumento del numero di camion in ingresso dal confine orientale, si è svolto un tavolo operativo in Prefettura a Trieste. Vi hanno partecipato tutti gli attori coinvolti, tra cui:

la Regione Friuli Venezia Giulia ,

, Anas e Società Autostrade ,

e , le autorità doganali e di pubblica sicurezza.

È stato previsto l’ampliamento a due corsie di ingresso a Fernetti per agevolare i controlli, nonché un confronto con l’Agenzia delle Dogane per potenziare il personale e garantire tempi rapidi di sdoganamento delle merci trasportate dai camion.

Obiettivi a favore dell’autotrasporto

Le misure approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia hanno tre obiettivi principali:

Sostenere economicamente il settore dell’autotrasporto, che subirà le conseguenze della deviazione imposta dalla chiusura H4. Garantire la continuità dei servizi dell’interporto di Gorizia, senza costi aggiuntivi per gli operatori. Alleggerire la pressione su Fernetti, distribuendo i flussi dei camion in modo più equilibrato sul territorio regionale.

